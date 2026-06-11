В мае зарегистрированная безработица в Латвии продолжила снижаться. За месяц число официально зарегистрированных безработных сократилось более чем на полторы тысячи человек, а уровень безработицы опустился до 4,5%.

Рынок труда Латвии в мае продемонстрировал дальнейшее улучшение. По данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в конце месяца составил 4,5% экономически активного населения. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,2 процентного пункта.

Одновременно уменьшилось и количество зарегистрированных безработных. В конце мая на учёте в агентстве состояли 39 980 человек, тогда как месяцем ранее — 41 507. Таким образом, за месяц число безработных сократилось на 1527 человек.

Снижение безработицы наблюдалось во всех регионах страны.

Наиболее благоприятная ситуация по-прежнему сохраняется в Рижском регионе, где уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5%. За месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта.

Самый высокий уровень безработицы остаётся в Латгале. Несмотря на улучшение ситуации, в конце мая он достигал 9,5%, что более чем в два раза превышает средний показатель по стране.

В Видземе уровень безработицы снизился до 4%, а в Земгале и Курземе — до 4,3% и 4,4% соответственно.

Что важно понимать: весной и в начале лета рынок труда традиционно становится более активным благодаря сезонным работам, строительству, туризму и сельскому хозяйству. Поэтому снижение безработицы в этот период обычно является ожидаемой тенденцией.

Тем не менее нынешние данные показывают, что уровень безработицы продолжает сокращаться не только по сравнению с предыдущим месяцем, но и по сравнению с концом прошлого года. Для сравнения: в декабре 2025 года зарегистрированная безработица в Латвии составляла 5% экономически активного населения.

Снижение показателя до 4,5% свидетельствует о сохранении спроса на работников несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределённость и осторожные прогнозы по развитию экономики.

Если текущая тенденция сохранится, в ближайшие месяцы рынок труда может продолжить укрепляться, особенно в отраслях, где традиционно ощущается нехватка рабочей силы.