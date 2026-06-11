Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Безработица в Латвии опустилась до 4,5% — это самый низкий уровень с начала года 0 46

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рабочие на стройке
ФОТО: LETA

В мае зарегистрированная безработица в Латвии продолжила снижаться. За месяц число официально зарегистрированных безработных сократилось более чем на полторы тысячи человек, а уровень безработицы опустился до 4,5%.

Рынок труда Латвии в мае продемонстрировал дальнейшее улучшение. По данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в конце месяца составил 4,5% экономически активного населения. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,2 процентного пункта.

Одновременно уменьшилось и количество зарегистрированных безработных. В конце мая на учёте в агентстве состояли 39 980 человек, тогда как месяцем ранее — 41 507. Таким образом, за месяц число безработных сократилось на 1527 человек.

Снижение безработицы наблюдалось во всех регионах страны.

Наиболее благоприятная ситуация по-прежнему сохраняется в Рижском регионе, где уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5%. За месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта.

Самый высокий уровень безработицы остаётся в Латгале. Несмотря на улучшение ситуации, в конце мая он достигал 9,5%, что более чем в два раза превышает средний показатель по стране.

В Видземе уровень безработицы снизился до 4%, а в Земгале и Курземе — до 4,3% и 4,4% соответственно.

Что важно понимать: весной и в начале лета рынок труда традиционно становится более активным благодаря сезонным работам, строительству, туризму и сельскому хозяйству. Поэтому снижение безработицы в этот период обычно является ожидаемой тенденцией.

Тем не менее нынешние данные показывают, что уровень безработицы продолжает сокращаться не только по сравнению с предыдущим месяцем, но и по сравнению с концом прошлого года. Для сравнения: в декабре 2025 года зарегистрированная безработица в Латвии составляла 5% экономически активного населения.

Снижение показателя до 4,5% свидетельствует о сохранении спроса на работников несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределённость и осторожные прогнозы по развитию экономики.

Если текущая тенденция сохранится, в ближайшие месяцы рынок труда может продолжить укрепляться, особенно в отраслях, где традиционно ощущается нехватка рабочей силы.

×
Читайте нас также:
#безработица #Латвия #регионы #занятость #тенденции #рынок труда #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продуктовый магазин
Изображение к статье: Интересно, что будет в этой компьютерной голове. Иконка видео
Изображение к статье: Силуэт пьющего мужчины на фоне карты стран Балтии
Изображение к статье: Заправка. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Современный электропоезд и батареи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Трофей FIFA
Спорт
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Люди во время ливня в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Эвакуация Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: ТЭЦ-2
Бизнес
2
Изображение к статье: Современный электропоезд и батареи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Трофей FIFA
Спорт
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео