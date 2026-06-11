Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня: впервые за трофей поборются 48 сборных 0 112

Спорт
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трофей FIFA
ФОТО: пресс-фото

Сегодня в Мексике стартует чемпионат мира по футболу — первый в истории турнир с участием 48 национальных сборных. Откроют мировое первенство матчи Мексика — ЮАР и Южная Корея — Чехия.

Мировой футбол открывает новую страницу своей истории. В четверг в Мексике стартует чемпионат мира 2026 года — первый турнир, в финальной стадии которого выступят сразу 48 сборных.

Матч открытия пройдет в Мехико, где одна из хозяек турнира — сборная Мексики — встретится с командой ЮАР. Начало игры — в 22:00 по латвийскому времени (покажет Go3 Sport).

Для мексиканцев нынешний чемпионат станет уже девятым подряд. Хозяева турнира подходят к старту в хорошей форме: в восьми товарищеских матчах этого года команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью.

Одной из главных фигур сборной может стать 40-летний вратарь Гильермо Очоа, который способен провести свой шестой чемпионат мира. В составе также заявлены форварды Рауль Хименес и Сантьяго Хименес, а внимание болельщиков привлекает и 17-летний полузащитник Хильберто Мора — самый молодой игрок команды.

Сборная ЮАР вернулась на чемпионат мира впервые с 2010 года. Путёвку на турнир команда завоевала через африканскую квалификацию, однако подготовка к поездке в Мексику оказалась непростой: часть игроков и сотрудников столкнулась с визовыми проблемами.

Последняя встреча Мексики и ЮАР на чемпионатах мира состоялась в 2010 году и завершилась ничьей — 1:1.

Второй матч игрового дня состоится в Гвадалахаре. Южная Корея сыграет с Чехией (в пятницу в 5:00 утра по латвийскому времени). Для чешской сборной это первое участие в мировом первенстве за последние два десятилетия.

Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира без единого поражения и выступят на турнире уже в 11-й раз подряд. Команду вновь поведёт лидер и капитан Сон Хын Мин, для которого это будет четвёртый чемпионат мира в карьере.

В составе сборной Чехии главной звездой считается нападающий Патрик Шик, забивший в прошедшем сезоне 22 мяча за леверкузенский «Байер».

Что важно знать: нынешний чемпионат мира станет самым масштабным в истории футбола. Вместо привычных 32 команд в турнире участвуют 48 сборных, а матчи проходят сразу в трёх странах — Мексике, США и Канаде.

Команды разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут не только по две лучшие сборные из каждой группы, но и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Групповой этап завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина, которая на турнире в Катаре в 2022 году в драматичном финале победила Францию в серии пенальти.

×
Читайте нас также:
#футбол #Чехия #спорт #чемпионат мира #мексика #Южная Корея
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею
Изображение к статье: Алена Остапенко
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автовокзал в Лиепае
Наша Латвия
Изображение к статье: Современный электропоезд и батареи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Рабочие на стройке
Бизнес
Изображение к статье: Люди во время ливня в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Эвакуация Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Автовокзал в Лиепае
Наша Латвия
Изображение к статье: Современный электропоезд и батареи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео