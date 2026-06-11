Сегодня в Мексике стартует чемпионат мира по футболу — первый в истории турнир с участием 48 национальных сборных. Откроют мировое первенство матчи Мексика — ЮАР и Южная Корея — Чехия.

Мировой футбол открывает новую страницу своей истории. В четверг в Мексике стартует чемпионат мира 2026 года — первый турнир, в финальной стадии которого выступят сразу 48 сборных.

Матч открытия пройдет в Мехико, где одна из хозяек турнира — сборная Мексики — встретится с командой ЮАР. Начало игры — в 22:00 по латвийскому времени (покажет Go3 Sport).

Для мексиканцев нынешний чемпионат станет уже девятым подряд. Хозяева турнира подходят к старту в хорошей форме: в восьми товарищеских матчах этого года команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью.

Одной из главных фигур сборной может стать 40-летний вратарь Гильермо Очоа, который способен провести свой шестой чемпионат мира. В составе также заявлены форварды Рауль Хименес и Сантьяго Хименес, а внимание болельщиков привлекает и 17-летний полузащитник Хильберто Мора — самый молодой игрок команды.

Сборная ЮАР вернулась на чемпионат мира впервые с 2010 года. Путёвку на турнир команда завоевала через африканскую квалификацию, однако подготовка к поездке в Мексику оказалась непростой: часть игроков и сотрудников столкнулась с визовыми проблемами.

Последняя встреча Мексики и ЮАР на чемпионатах мира состоялась в 2010 году и завершилась ничьей — 1:1.

Второй матч игрового дня состоится в Гвадалахаре. Южная Корея сыграет с Чехией (в пятницу в 5:00 утра по латвийскому времени). Для чешской сборной это первое участие в мировом первенстве за последние два десятилетия.

Южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира без единого поражения и выступят на турнире уже в 11-й раз подряд. Команду вновь поведёт лидер и капитан Сон Хын Мин, для которого это будет четвёртый чемпионат мира в карьере.

В составе сборной Чехии главной звездой считается нападающий Патрик Шик, забивший в прошедшем сезоне 22 мяча за леверкузенский «Байер».

Что важно знать: нынешний чемпионат мира станет самым масштабным в истории футбола. Вместо привычных 32 команд в турнире участвуют 48 сборных, а матчи проходят сразу в трёх странах — Мексике, США и Канаде.

Команды разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут не только по две лучшие сборные из каждой группы, но и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Групповой этап завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина, которая на турнире в Катаре в 2022 году в драматичном финале победила Францию в серии пенальти.