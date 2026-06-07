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Латвийские баскетболисты 3x3 впервые стали чемпионами мира 0 302

Спорт
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 в составе Науриса Миезиса, Карлиса Ласманиса, Франциса Лациса и Зигмара Раймо в воскресенье в Варшаве впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата мира.

В финале посеянная под седьмым номером сборная Латвии обыграла Германию (6-й номер посева) со счётом 20:15.

Ласманис, набрав 12 очков, стал самым результативным игроком сборной Латвии. Лацис записал на свой счёт 4 очка, а Миезис и Раймо добавили соответственно 3 и 1 очко.

В полуфинале Латвия в овертайме победила Сербию (первый номер посева) со счётом 20:19, а Германия обыграла Францию (5-й номер посева) — 19:18.

Латвийский баскетболист Карлис Ласманис признан самым ценным игроком чемпионата мира.

Женская сборная Латвии по баскетболу 3x3 выбыла из турнира в пятницу, уступив в 1/8 финала.

Чемпионат мира в столице Польши Варшаве завершился в воскресенье. В мужском и женском турнирах участвовали по 20 команд.

Мужская сборная Латвии выступала на чемпионате мира в шестой раз подряд. Ранее команда завоевала серебро в 2019 году и бронзу в 2023 году.

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#Латвия #спорт #чемпионат мира #баскетбол #серебро
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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