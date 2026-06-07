Сборную Ирана по футболу уведомили о том, что команда должна въезжать в США и покидать страну в тот же день, когда у нее запланирован матч в Соединенных Штатах, — заявил в субботу посол Ирана в Мексике.
Из-за продолжающегося конфликта между США, Израилем и Тегераном иранская сборная теперь базируется в Мексике, а не в Тусоне (штат Аризона), как планировалось изначально.
«Мы можем въехать утром и должны покинуть страну в тот же день», — пояснил журналистам посол Ирана Аболфазл Пасандиде.
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