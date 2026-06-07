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Сборная Ирана должна въезжать в США и покидать страну в день матча 0 44

Спорт
Дата публикации: 07.06.2026
BNS
Изображение к статье: Футбольный мяч в сетке ворот

Сборную Ирана по футболу уведомили о том, что команда должна въезжать в США и покидать страну в тот же день, когда у нее запланирован матч в Соединенных Штатах, — заявил в субботу посол Ирана в Мексике.

Из-за продолжающегося конфликта между США, Израилем и Тегераном иранская сборная теперь базируется в Мексике, а не в Тусоне (штат Аризона), как планировалось изначально.

«Мы можем въехать утром и должны покинуть страну в тот же день», — пояснил журналистам посол Ирана Аболфазл Пасандиде.

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#футбол #Иран #США #спорт #дипломатия #мексика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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