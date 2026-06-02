Мозг совершившего суицид хоккеиста Клода Лемье передадут науке - заявление семьи

Спорт
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мозг совершившего суицид хоккеиста Клода Лемье передадут науке - заявление семьи

Смерть легендарного хоккеиста Клода Лемье стала шоком для его семьи, друзей и многочисленных поклонников. После трагедии близкие спортсмена приняли решение, которое, как они надеются, поможет ученым лучше понять последствия спортивных травм и защитить будущие поколения игроков.

Тело выдающегося спортсмена обнаружил его сын в складском помещении семейного мебельного магазина. Как выяснилось позже, Лемье покончил с собой. Информацию о его смерти подтвердила Ассоциация ветеранов НХЛ.

«Его любили жена и четверо детей, и от имени семьи Лемье мы просим всех уважать их частную жизнь в это трудное время. Подробности о траурной церемонии будут сообщены позже», — объявили в организации.

Поклонники хоккеиста, шокированные его внезапным уходом, выразили соболезнования семье. Не остался в стороне и Дональд Трамп.

«Ушел из жизни Клод Лемье — настоящая легенда хоккея и один из самых ярых бойцов, которых когда-либо видел этот вид спорта. Клод был другом нашей семьи и большим сторонником Трампа. Он выиграл четыре Кубка Стэнли в составе трех разных команд — „Монреаля“, „Нью-Джерси“ и „Колорадо“. Его 80 голов в плей-офф за всю карьеру ставят его в один ряд с величайшими игроками всех времен. Брендан, мои мысли с тобой, Деборой и всем семейством Лемье — ты и твой отец были настоящими воинами на льду. Все, кто ценит победу и стойкость, будут скучать по Клоду», — писал президент США.

После смерти спортсмена его семья приняла решение передать мозг хоккеиста в университетский центр по изучению хронической травматической энцефалопатии — нейродегенеративного заболевания, которое связывают с повторяющимися травмами головы. Исследователи также получили разрешение на публикацию результатов изучения.

«Клод посвятил свою карьеру после окончания выступлений помощи следующему поколению, он работал агентом. Позволив связать его имя с этим исследованием, мы надеемся, что его жизнь сможет внести вклад в большее понимание, более честные разговоры и лучшую защиту спортсменов и семей в ближайшие годы», — передает заявление семьи Associated Press.

Даже после завершения своей карьеры Клод Лемье продолжает вносить вклад в развитие хоккея и заботу о спортсменах, пишет bb.lv. Его семья рассчитывает, что результаты исследований помогут привлечь внимание к проблеме последствий повторных травм головы и станут шагом к повышению безопасности в профессиональном спорте.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
