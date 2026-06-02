Зрители популярной онлайн-трансляции из гнезда аистов в Тукумском крае стали свидетелями редкого и жестокого с человеческой точки зрения эпизода. Самка белого аиста по имени Ума убила и съела одного из трёх своих птенцов.

Начало лета в гнезде белых аистов в Тукумском крае ознаменовалось событием, которое вызвало бурную реакцию среди зрителей онлайн-трансляции.

Днем 1 июня самка аиста по имени Ума избавилась от самого маленького птенца, съев его. Происходящее в режиме реального времени наблюдали многочисленные любители птиц.

По словам постоянных зрителей трансляции, поведение птицы напомнило события 2023 года, когда одного из птенцов съел самец Юмис. Перед тем как проглотить птенца, он совершал характерные движения, похожие на те, которые наблюдались и сейчас.

Пара белых аистов — Ума и Юмис — вернулась в своё гнездо 14 апреля прошлого года. В нынешнем сезоне у них вылупились трое птенцов.

Хотя подобные сцены могут шокировать людей, орнитологи отмечают, что такое поведение встречается у аистов и многих других видов птиц. Чаще всего родители избавляются от самого слабого птенца в условиях ограниченных ресурсов или когда считают, что не смогут успешно выкормить всё потомство.

В таких случаях природа фактически делает ставку на выживание более сильных птенцов, концентрируя на них доступную пищу и заботу родителей. Подобные случаи являются частью естественного отбора и регулярно фиксируются в дикой природе, хотя наблюдать их в прямом эфире удаётся редко.

Трансляция из аистиного гнезда в Тукумском крае ведётся с 2021 года и пользуется большой популярностью среди жителей Латвии. По данным специалистов, на опорах линий электропередачи в стране зарегистрировано более 8000 аистиных гнёзд, а около 70% латвийской популяции белых аистов обитает именно на объектах электросетевой инфраструктуры.

История с Умой вновь напомнила зрителям, что жизнь диких животных далеко не всегда соответствует человеческим представлениям о заботе и справедливости.