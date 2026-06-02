Лето пришло точно по графику: температура в Латвии достигла климатической нормы

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди на улице летом
ФОТО: LETA

Лето в Латвии наступило не только календарно, но и с точки зрения метеорологии. По данным синоптиков, 1 июня среднесуточная температура воздуха достигла необходимой отметки, а прогнозы указывают на дальнейшее потепление.

В Латвии официально началось метеорологическое лето.

Согласно оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 1 июня среднесуточная температура воздуха в стране достигла +15 градусов.

Прогнозы показывают, что в ближайшие дни температура останется выше этого уровня, что позволяет считать летний сезон наступившим не только по календарю, но и по природным показателям.

В метеорологии лето начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд держится на уровне +15 градусов или выше. Началом сезона считается первый день этого периода.

Интересно, что 1 июня является и среднестатистической датой наступления метеорологического лета в Латвии согласно климатическим наблюдениям. То есть в этом году природа практически полностью совпала с многолетней нормой.

Метеорологические сезоны не всегда совпадают с календарными. Иногда лето приходит значительно раньше или позже, в зависимости от погодных условий конкретного года. Для сравнения, в прошлом году метеорологическое лето в среднем по стране началось только 13 июня.

При этом в отдельных регионах Латгале оно наступило необычно рано. Так, в Даугавпилсе и Резекне летние показатели были зафиксированы уже 17 апреля.

Нынешнее лето может оказаться теплее обычного. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура июня в Латвии ожидается примерно на два градуса выше климатической нормы. Предварительные прогнозы также указывают на вероятность более тёплого лета в целом.

После прохладного и переменчивого мая начало июня уже принесло заметное потепление. В ближайшие дни температура во многих районах страны будет подниматься до +20...+25 градусов.

Таким образом, лето в Латвии стартовало точно по климатическому графику, а дальнейшие прогнозы дают основания рассчитывать на более тёплый сезон, чем обычно.

Автор - Юлия Баранская
