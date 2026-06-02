Май продолжил необычную погодную тенденцию последних месяцев: количество осадков в Латвии вновь оказалось ниже климатической нормы. В результате в ряде регионов страны сохраняется засуха, а в отдельных районах её уровень признан экстремальным.

Латвия завершила уже десятый месяц подряд с дефицитом осадков.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в мае в среднем по стране выпало 38,6 миллиметра осадков, что составляет лишь 77% от климатической нормы за период 1991–2020 годов.

Наиболее сухим месяц оказался в Лиепае, где было зарегистрировано всего 10,4 миллиметра осадков. Для сравнения, самым дождливым местом страны стала Мадона, где за месяц выпало 89,7 миллиметра.

Продолжительная нехватка осадков уже отражается на состоянии почвы. В Латгале, а также местами в Видземе и на севере Курземе показатели влажности ещё соответствовали норме, однако на большей части территории страны наблюдалась умеренная или сильная засуха.

Особенно сложная ситуация сложилась в Лиепае и Салдусе, где май официально признан экстремально сухим.

Что важно знать: десять месяцев подряд с осадками ниже нормы — это не обязательно означает постоянную засуху во всех районах страны. Однако такая тенденция постепенно снижает запасы влаги в почве и может повлиять на сельское хозяйство, уровень воды в небольших водоёмах и состояние лесов.

При этом май оказался немного теплее обычного. Средняя температура воздуха составила +11,7 градуса, что на 0,3 градуса выше климатической нормы. Самая низкая температура месяца была зафиксирована 6 мая в Мерсрагсе — минус 3,1 градуса. Самым жарким днём стало 4 мая, когда в Даугавпилсе воздух прогрелся до +28,2 градуса.

Именно в начале месяца страна пережила короткую волну тепла. 3 и 4 мая были установлены сразу 12 температурных рекордов. Других температурных рекордов в течение месяца зафиксировано не было.

С начала года в Латвии уже зарегистрирован 141 рекорд тепла и лишь 19 рекордов холода.

Ещё одной особенностью мая стала сравнительно невысокая влажность воздуха. В среднем по стране она составила 72%. Самый сухой воздух наблюдался в Риге, а наиболее влажный — в Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра были зафиксированы 27 мая в Риге, где скорость ветра достигала 21,5 метра в секунду.

Несмотря на засушливый май, синоптики прогнозируют, что июнь будет теплее климатической нормы. Вопрос о том, смогут ли летние дожди компенсировать накопившийся дефицит влаги, остаётся открытым.