Лето набирает обороты: синоптики обещают до +25 градусов, но местами возможны грозы 0 23

Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: Цветущие рапсовые поля
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии ожидается один из самых тёплых дней последних недель. Воздух прогреется до +20...+25 градусов, хотя местами во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Латвию продолжает радовать тёплая июньская погода.

Во вторник температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики. Немного прохладнее будет лишь на побережье, где влияние моря не позволит воздуху прогреться столь же сильно.

Существенных осадков не ожидается, однако полностью сухим день не будет. При небольшой и переменной облачности местами в Курземе, Земгале и Видземе пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены и грозы.

Ветер останется слабым, поэтому погода будет ощущаться по-летнему комфортной.

В Риге день также обещает быть тёплым. Солнечные периоды будут сменяться облаками, а во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице повысится примерно до +24 градусов.

Несмотря на отдельные дожди, погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому осадки будут локальными и непродолжительными.

Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Особенно сильным воздействие солнечных лучей будет в период с полудня до трёх часов дня. В это время рекомендуется использовать солнцезащитные средства, головные уборы и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Атмосферное давление составит 1013–1016 гектопаскалей, что соответствует нормальным для начала лета значениям.

После прохладного и нестабильного мая такая погода выглядит первым серьёзным напоминанием о приближении настоящего летнего сезона. По прогнозам синоптиков, тёплая погода сохранится и в ближайшие дни, а местами температура продолжит повышаться.

#Рига #погода #Латвия #дождь #температура #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
