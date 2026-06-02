Малина требует определенного ухода, чтобы порадовать вас сладкими и крупными ягодами.

Секрет в одной простой подкормке, которую используют садоводы, предпочитающие народные методы.

Уже несколько сезонов дачники положительно отзываются о дрожжевой подкормке, которая делает ягоды слаще.

Для ее приготовления нужно: 1 пакетик сухих дрожжей смешать с 10 литрами теплой воды и добавить полстакана сахара.

Все компоненты тщательно перемешивают и оставляют настояться на 2-3 часа. Перед поливом растений подкормку дополнительно разводят с водой в соотношении 1:5.

Более экономичный вариант подкормки — настойка из сорняков, где основным компонентом является крапива.

Для ее приготовления заполняют любую емкость на 2/3 измельченной крапивой и другими травами, заливают водой и оставляют на 7-10 дней.

Когда настойка будет готова, ее также разводят с водой в пропорции 1:5. На 1 квадратный метр посадок потребуется ведро удобрения.