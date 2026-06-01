Огурцы — одна из самых популярных огородных культур, которую выращивают многие дачники.
Урожай огурцов зависит не только от удобрений, но и от правильного полива.
Эти растения на 90% состоят из воды, поэтому им необходим регулярный полив, особенно в засушливую погоду.
Полив в неподходящее время может привести к гибели огурцов.
Такое время может наступить во время продолжительных дождей или в холодную погоду. В этих случаях лучше воздержаться от полива, чтобы избежать развития грибковых заболеваний, которые могут привести к потере урожая.
Полив по листьям рекомендуется проводить до 9 часов утра. Это создаст влажный микроклимат вокруг грядки, что идеально подходит для огурцов.
Важно! Земля около корневой шейки должна оставаться сухой. В противном случае существует риск гниения корней (по этой же причине огурцы не окучивают).
Для полива следует использовать воду с температурой 25-30 градусов. Полив холодной водой может привести к потере завязей.
