Легендарная певица Мадонна неожиданно разоткровенничалась о своих прошлых романах и призналась, кого считает лучшим любовником. Выбор звезды пал на человека, отношения с которым у нее были более трех десятилетий назад.

Личная жизнь Мадонны на протяжении многих лет остается одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Певице приписывали множество романов, а сама она не раз признавалась, что ей сложно придерживаться традиционной модели отношений.

На этот раз 67-летняя артистка вспомнила роман с Джоном Кеннеди-младшим — сыном 35-го президента США Джона Кеннеди. По словам певицы, именно он был лучшим партнером в ее жизни.

Об этом Мадонна рассказала во время игры-викторины с дизайнером Раулем Лопесом. Отвечая на вопрос о лучшем любовнике, певица уточнила, что будет называть только тех мужчин, которых уже нет в живых. После этого она упомянула Джона Кеннеди-младшего.

Их отношения начались в конце 1980-х годов, когда карьера Мадонны находилась на пике популярности. При этом в тот период артистка состояла в браке с актером Шоном Пенном.

Признание звезды быстро разлетелось по социальным сетям. Поклонники активно обсуждают ее слова и вспоминают другие известные романы певицы, среди которых отношения с рэпером Тупаком Шакуром и художником Жан-Мишелем Баския.

Несмотря на воспоминания о прошлом, Мадонна продолжает устраивать и свою нынешнюю личную жизнь. По данным западных СМИ, певица помолвлена со спортсменом Акимом Моррисом, который младше ее на 29 лет.

Сообщается, что артистка намерена заключить брачный контракт, чтобы защитить свое многомиллионное состояние. По информации инсайдеров, ее избранник не возражает против такого решения.

За десятилетия карьеры Мадонна не раз доказывала, что умеет удивлять публику не только творчеством, но и откровенными признаниями. И даже сегодня любое ее высказывание о личной жизни мгновенно становится поводом для бурного обсуждения среди поклонников по всему миру.

Хотя роман с Джоном Кеннеди-младшим давно остался в прошлом, Мадонна до сих пор вспоминает его с особой теплотой. Судя по всему, даже спустя десятилетия некоторые отношения продолжают занимать особое место в жизни одной из самых известных женщин мирового шоу-бизнеса.