Оптимальная температура в доме различается в зависимости от времени года. Важно учитывать не только температуру, но и уровень влажности. При повышенной температуре снижается работоспособность как умственная, так и физическая.

Кроме того, повышенная температура увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и угнетает иммунитет. В результате человек чаще простужается, подхватывает насморк и становится более подверженным ангинам, пневмониям и другим заболеваниям дыхательной системы.

Слишком холодная температура в квартире также нежелательна. В условиях низкой температуры человек чаще болеет ОРВИ, бронхитами и пневмонией, а также могут обостряться хронические заболевания.

Уровень влажности — еще один важный фактор. Если в доме слишком сухо, слизистые оболочки пересыхают, что увеличивает вероятность заболеваний, таких как грипп. С другой стороны, высокая влажность может привести к снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний и появлению плесени, которая может вызвать аллергии и болезни дыхательной системы.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо поддерживать правильный температурный режим. Летом температура в помещении должна быть в пределах от 20 до 28 градусов, а зимой — от 18 до 24 градусов.

Что касается влажности, оптимальный уровень составляет от 50 до 70 процентов.