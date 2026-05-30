Старение начинается гораздо раньше, чем принято считать. По словам специалистов, первые возрастные изменения в организме могут запускаться уже после 25 лет. При этом речь идет не только о морщинах или седине, но и о хронической усталости, снижении энергии, ухудшении памяти, нарушениях сна и других сигналах, которые многие ошибочно списывают на стресс и переутомление.

Стареют все по-разному

Гериатр Ольга Ткачева отмечает, что процессы старения у каждого человека протекают индивидуально. Одни люди сохраняют активность и хорошее самочувствие долгие годы, другие сталкиваются с возрастными изменениями значительно раньше. Большую роль в этом играет образ жизни.

Специалисты советуют обращать внимание на уровень физической активности, показатели артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, а также на вредные привычки. По оценкам экспертов, именно образ жизни определяет большую часть факторов, влияющих на скорость старения.

Первые признаки могут появиться уже после 30 лет

Одним из первых индикаторов становится состояние кожи. Она может терять упругость, становиться более сухой и тусклой. Врачи рекомендуют не игнорировать резкое ухудшение состояния кожи или выпадение волос, поскольку такие изменения могут быть связаны не только с возрастом, но и с гормональными нарушениями или дефицитом витаминов.

Насторожить должны и другие симптомы:

постоянная раздражительность и эмоциональное истощение;

хроническая усталость даже после отдыха;

ухудшение концентрации внимания;

замедленное восстановление после нагрузок;

частые боли в спине, шее, суставах или головные боли;

ухудшение качества сна.

По словам специалистов, после 30 лет организму требуется больше времени на восстановление, а чрезмерные физические нагрузки без полноценного отдыха могут лишь усиливать стресс для организма.

Как замедлить возрастные изменения

Врачи подчеркивают, что преждевременное старение — не приговор. Начать стоит с базового обследования: общего анализа крови, биохимии, проверки уровня глюкозы, холестерина, витамина D, ферритина и гормонов щитовидной железы.

Не менее важны ежедневные привычки. Специалисты рекомендуют поддерживать достаточный питьевой режим, ежедневно употреблять овощи и фрукты, включать в рацион продукты с Омега-3, больше ходить пешком и регулярно бывать на дневном свету.

Также стоит отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, уделять внимание силовым тренировкам и учиться справляться со стрессом с помощью отдыха, дыхательных практик, медитации или других методов психологической разгрузки.

Специалисты напоминают: ускоренное старение редко начинается с глубоких морщин. Гораздо чаще организм заранее подает сигналы в виде усталости, проблем со сном, снижения работоспособности и ухудшения самочувствия, пишет bb.lv. Чем раньше человек обратит внимание на эти признаки и скорректирует образ жизни, тем выше шансы сохранить здоровье, активность и хорошее качество жизни на долгие годы.