Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему клубнику не советуют есть вместе с бананами 0 142

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бананы и клубника.

Фруктовые салаты и ягодные смузи давно считаются символом здорового питания. Однако ученые предупреждают: некоторые популярные сочетания могут снижать пользу продуктов. Исследование показало, что бананы способны ухудшать усвоение полезных веществ из клубники, малины и других ягод.

Почему бананы и ягоды оказались «не лучшей парой»

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов круглый год. Они богаты калием, помогают поддерживать работу сердца, способствуют выведению лишней соли и быстро насыщают организм.

Однако специалисты выяснили: если сочетать бананы с ягодами, организм получает гораздо меньше флавоноидов — полезных растительных соединений, которыми особенно богаты клубника, малина, черника и ежевика.

Что выяснили ученые

Эксперимент проводили исследователи из США, Великобритании и Саудовской Аравии. В нем участвовали мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Добровольцев разделили на несколько групп:

  • одни пили банановый смузи с миндальным молоком;

  • другие — ягодный смузи с клубникой, малиной, черникой и йогуртом;

  • третьи принимали специальные капсулы с флавоноидами.

После этого участники сдавали анализы крови и мочи, чтобы ученые могли оценить уровень полезных соединений в организме.

В чем проблема бананов

Результаты показали: у людей, которые употребляли банановый смузи вместе с ягодами, уровень флавоноидов оказался значительно ниже.

Причина — фермент полифенолоксидаза, содержащийся в бананах. Именно он разрушает часть полезных соединений из ягод и снижает их усвоение.

По словам специалистов, содержание флавоноидов в таком сочетании может уменьшаться почти в пять раз.

Чем полезны флавоноиды

Флавоноиды помогают:

  • защищать сердце и сосуды;

  • бороться с окислительным стрессом;

  • поддерживать здоровье печени;

  • замедлять процессы старения;

  • снижать риск некоторых заболеваний.

Эти вещества содержатся не только в ягодах, но и в чае, какао, яблоках, винограде и грушах.

Специалисты советуют не смешивать бананы с ягодами в одном смузи или фруктовой тарелке, если хочется получить максимум пользы от флавоноидов. Лучше употреблять эти продукты в разное время дня: например, банан оставить для утреннего перекуса, а ягоды — для отдельного десерта или вечернего приема пищи.

×
Читайте нас также:
#наука #питание #бананы #здоровое питание #ягоды #фрукты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.
Изображение к статье: Моют клубнику.
Изображение к статье: Оксана Акиньшина и Данила Козловский.
Изображение к статье: Какао.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Багаж
ЧП и криминал
Изображение к статье: Бензин
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Я люблю бустеров"
Культура &
Изображение к статье: Управление дроном
В мире
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
3
Изображение к статье: Береза
Наша Латвия
Изображение к статье: Багаж
ЧП и криминал
Изображение к статье: Бензин
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Я люблю бустеров"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео