Фруктовые салаты и ягодные смузи давно считаются символом здорового питания. Однако ученые предупреждают: некоторые популярные сочетания могут снижать пользу продуктов. Исследование показало, что бананы способны ухудшать усвоение полезных веществ из клубники, малины и других ягод.

Почему бананы и ягоды оказались «не лучшей парой»

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов круглый год. Они богаты калием, помогают поддерживать работу сердца, способствуют выведению лишней соли и быстро насыщают организм.

Однако специалисты выяснили: если сочетать бананы с ягодами, организм получает гораздо меньше флавоноидов — полезных растительных соединений, которыми особенно богаты клубника, малина, черника и ежевика.

Что выяснили ученые

Эксперимент проводили исследователи из США, Великобритании и Саудовской Аравии. В нем участвовали мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Добровольцев разделили на несколько групп:

одни пили банановый смузи с миндальным молоком;

другие — ягодный смузи с клубникой, малиной, черникой и йогуртом;

третьи принимали специальные капсулы с флавоноидами.

После этого участники сдавали анализы крови и мочи, чтобы ученые могли оценить уровень полезных соединений в организме.

В чем проблема бананов

Результаты показали: у людей, которые употребляли банановый смузи вместе с ягодами, уровень флавоноидов оказался значительно ниже.

Причина — фермент полифенолоксидаза, содержащийся в бананах. Именно он разрушает часть полезных соединений из ягод и снижает их усвоение.

По словам специалистов, содержание флавоноидов в таком сочетании может уменьшаться почти в пять раз.

Чем полезны флавоноиды

Флавоноиды помогают:

защищать сердце и сосуды;

бороться с окислительным стрессом;

поддерживать здоровье печени;

замедлять процессы старения;

снижать риск некоторых заболеваний.

Эти вещества содержатся не только в ягодах, но и в чае, какао, яблоках, винограде и грушах.

Специалисты советуют не смешивать бананы с ягодами в одном смузи или фруктовой тарелке, если хочется получить максимум пользы от флавоноидов. Лучше употреблять эти продукты в разное время дня: например, банан оставить для утреннего перекуса, а ягоды — для отдельного десерта или вечернего приема пищи.