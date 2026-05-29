Не только кофе: почему ложка какао может бодрить лучше чашки эспрессо

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какао.

Горячий шоколад и какао нередко считают одним и тем же напитком, однако между ними есть существенная разница. По словам диетологов, натуральное какао содержит меньше сахара и жира, зато богато веществами, которые помогают поддерживать концентрацию, энергию и здоровье нервной системы.

Основное отличие заключается в составе. Для производства какао-порошка из какао-бобов удаляют часть какао-масла, благодаря чему напиток получается менее калорийным и сохраняет высокое содержание антиоксидантов. Горячий шоколад, напротив, готовят с добавлением шоколада или большого количества какао-масла, поэтому он более густой, сладкий и калорийный.

Если кофе бодрит за счет кофеина, то какао действует мягче благодаря теобромину. Это вещество помогает сохранять ясность мышления и ровный уровень энергии без резких скачков и последующего упадка сил. Дополнительную пользу приносят флавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудов и улучшают микроциркуляцию.

Еще одно преимущество какао — высокое содержание магния. Его в какао в несколько раз больше, чем в кофе. Магний участвует в сотнях биохимических процессов, помогает нервной системе справляться со стрессом и способствует поддержанию работоспособности.

Чтобы получить максимум пользы, специалисты рекомендуют выбирать натуральный какао-порошок и готовить напиток без избытка сахара и сливок. Лучше всего пить его утром или в первой половине дня.

Какао нельзя считать полноценной заменой кофе, однако для многих людей оно может стать более мягким и комфортным источником энергии. Благодаря сочетанию теобромина, магния и антиоксидантов этот напиток помогает поддерживать концентрацию, снижать уровень стресса и сохранять бодрость без резких энергетических перепадов.

#питание #напитки #кофеин #энергия #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
