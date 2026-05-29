Нужны ли уксус с содой, чтобы отмыть клубнику от паразитов, ответил биолог

Дата публикации: 29.05.2026
С наступлением сезона клубники в соцсетях вновь набирают популярность советы по «глубокой очистке» ягод от паразитов и бактерий. Пользователи рекомендуют замачивать клубнику в растворах соды, уксуса и даже средства для мытья посуды. Однако биолог Виталий Наполов считает такие методы не только излишними, но и потенциально вредными.

Немытые ягоды могут грозить разными неприятностями для здоровья. Однако для защиты необязательно использовать уксус и тем более средство для мытья посуды.

В соцсетях нередко можно встретить странные и даже небезопасные советы. Один из таких, например, попался «Доктору Питеру» про мытье клубники, сезон которой уже начался.

Так, пользовательница поделилась своим способом избавления от возможных паразитов на ягодах. Женщина предлагает проводить трехступенчатую очистку клубнички: сначала замачивать ее на 15 минут в воде со средством для мытья посуды или фруктов, потом подержать в воде с уксусом и содой, а в финале — промыть фильтрованной водой.

«Можно бесконечно спорить и доказывать: „Вот мы, наши мамы, бабушки ели клубнику с грядки, и все было супер“. Не было супер. Я это увидела на собственном примере, когда мне пришлось пропить химию от паразитов и собственными глазами увидеть этих мерзких тварей, которые сжирали меня изнутри», — написала женщина.

Как рассказал «Доктору Питеру» биолог Виталий Наполов при употреблении немытой клубники, точнее, садовой земляники действительно можно заболеть гельминтозом, как и кишечной инфекцией — ротавирусной или дизентерией. Но чтобы защитить себя от этих проблем, можно обойтись без сложных действий и дополнительной химии.

«Садовую землянику рекомендуется мыть непосредственно перед употреблением проточной водой комнатной температуры или чуть теплее — так, чтобы рукам было комфортно. Если вода будет слишком теплой или горячей, ягоды лежать не будут и быстро испортятся. Кипяченая вода тоже не нужна, так как проточная вода из-под крана соответствует всем необходимым гигиеническим нормам», — говорит биолог Наполов.

По словам специалиста, также не нужны мыло, сода, уксус и тем более моющие средства (их обычно используют для овощей или фруктов с плотной кожурой, которые обрабатывают для продления срока хранения). Например, для апельсинов или яблок.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — предупредил Виталий Наполов.

По словам специалиста, опасность немытых ягод действительно существует: через загрязненную клубнику можно заразиться кишечными инфекциями или гельминтами. Однако для надежной защиты не требуется никаких сложных процедур. Достаточно тщательно промыть ягоды непосредственно перед употреблением под проточной водой комнатной температуры.

#медицина #питание #социальные сети #биология #клубника #гигиена #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
