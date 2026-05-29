Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая глава в жизни Акиньшиной: актриса забрала детей от бывшего мужа 0 257

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оксана Акиньшина и Данила Козловский.

В семье Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского произошло сразу несколько важных событий. После рождения общего сына Лео двое детей актрисы от брака с продюсером Арчилом Геловани теперь живут вместе с матерью.

Теперь пара воспитывает троих наследников, один из которых родился совсем недавно. Существует мнение, что именно Данила поспособствовал воссоединению Оксаны с дочерью и сыном от предыдущего брака.

Сразу после рождения общего сына Лео в семье Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского произошло еще одно радостное событие. Двое старших детей актрисы от брака с грузинским продюсером Арчилом Геловани переехали из Тбилиси в Москву и теперь живут с мамой.

По данным Woman, отец детей не препятствовал переезду. Похоже, бывшим супругам удалось наконец договориться. Старший сын от первого брака актрисы по сей день живет с бабушками и дедушками. У мальчика некий серьезный диагноз, который требует постоянного присмотра и ухода.

Общий сын Акиньшиной и Козловского, Лео, появился на свет 6 мая 2026 года. Незадолго до родов актриса официально стала женой коллеги. Теперь в жизни Оксаны происходит переломный момент. Наконец-то появилась возможность и желание забрать детей экс-супруга.

Дзюник уверен, что малыш Козловского и Акиньшиной вырастет очень красивым, взяв все самое лучшее от мамы и папы. Кроме того, продюсер встал на защиту артистки, которую годами называли «матерью-кукушкой», бросившей родных детей. «Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть», — заявил он.

По словам продюсера Леонида Дзюника, воссоединение семьи стало возможным благодаря тому, что бывшим супругам удалось найти общий язык и решить организационные вопросы. Он также считает, что значительную роль в этом сыграл Данила Козловский, который поддержал супругу и помог создать условия для большой семьи. Саму Акиньшину продюсер призвал не осуждать за прежнюю разлуку с детьми, подчеркнув, что сейчас у актрисы появилась возможность быть рядом со всеми своими наследниками.

×
Читайте нас также:
#звезды #развод #семья #знаменитости #семейные отношения #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ирина Пегова появилась на публике с Сергеем Мариным на фоне слухов о тайной свадьбе
Изображение к статье: Во сколько лет жизни человеку обходится одна бессонная ночь: что говорит наука
Изображение к статье: Пенелопа Круз.
Изображение к статье: Измена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Карта Балтийского региона и военный беспилотник в небе
Политика
Изображение к статье: Шакира выпустила клип на гимн ЧМ-2026
Культура &
Изображение к статье: Танк на военной базе в Адажи.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео