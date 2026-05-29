Кофе натощак: что происходит с организмом, если начинать день с любимого напитка 0 226

Дата публикации: 29.05.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: кофе

Реакция вашего организма на бодрящий напиток во многом зависит от того, какой именно кофе вы предпочитаете пить утром.

Для многих людей утро начинается с кофе. А у некоторых людей этот напиток заменяет полноценный завтрак. Но как реагирует наше тело на чашечку американо натощак? На этот вопрос ответила доктор медицинских наук Брунильда Назарио.

Большая разница

То, как именно на вас повлияет кофе, во многом зависит от вида зерен и способа заваривания. Из арабики получается более мягкий напиток, из робусты — кофе покрепче. Чем более долгий контакт с водой предполагает ваш способ заваривания, тем более бодрящим будет кофе.

Будильник для мозга

Главное, что объединяет и американо, и раф — наличие кофеина. Кофеин стимулирует мозг, позволяет быстрее проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Более того, недавние исследования показали: кофе действительно помогает частично восстановить память после недосыпа. Конечно, на постоянной основе напиток не заменит качественный ночной отдых. Но время от времени чашечка бодрящего кофе может стать настоящим спасением.

Кофе по многим причинам можно считать полезным напитком. Он снижает риск развития диабета, болезней сердца, Паркинсона, идет на пользу печени.

Лучше сначала поесть

Что произойдет, если выпить кофе на голодный желудок? Если вы не перебарщиваете с кофеином в течение дня, то ничего плохого от американо до завтрака с вами не случится.

Однако важно понимать: если пить кофе натощак, кофеин быстрее усвоится в желудке. Это может привести к тому, что вещество сильнее повлияет на организм и дело дойдет до неприятных побочных эффектов. Некоторые люди могут почувствовать учащенное сердцебиение, нервозность, головную боль, дискомфорт в животе, тошноту. Особенно это касается тех, кто с утра любит выпить более крепкий и концентрированный напиток — фильтр, кофе из турки или френч-пресса.

В группе риска и люди с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что кофе раздражает желудок — это может привести к изжоге. Кроме того, кишечнику кофе натощак тоже может не понравиться — будете потом мучиться от вздутия и диареи.

Впрочем, Назарио подчеркивает: важно ориентироваться на собственные особенности и следить за реакцией своего организма. Если вы плохо переносите кофе, попробуйте альтернативные варианты: черный или зеленый чай, мате или матчу, пишет ETNT.

#медицина #напитки #кофе #исследования #завтрак #кофеин #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
