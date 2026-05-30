Неожиданно! Путин пригрозил Армении и процитировал Гитлера

Дата публикации: 30.05.2026
Президент России Владимир Путин пригрозил Армении повышением разнообразных тарифов, если та разорвет отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, нам надо будет свернуть с ней всю экономическую интеграцию. Кому они будут поставлять свою продукцию, куда пойдет армянское вино? - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане в пятницу, 29 мая. "Тарифы на железнодорожные перевозки для них придется повысить. Цены на энергоносители придется поднять", - добавил он.

Кроме того, гражданам Армении придется получать патенты на работу в России, указал российский президент. Путин провел параллель с отношениями с Украиной: по его словам, кризис в Украине когда-то начался якобы с попыток Киева вступить в ЕС. Он заявил, что Евразийский союз просит Армению как можно раньше "провести референдум насчет членства".

Ранее в тот же день лидеры стран - участниц ЕАЭС в совместном заявлении потребовали от Армении провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. В ЕАЭС, кроме России и Армении, входят Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Путин процитировал Гитлера, приписав его фразу Геббельсу

В этом же выступлении на пресс-конференции в Астане Путин назвал "бредом и враньем" заявления Евросоюза о подготовке Россией войны против ЕС. СМИ, сообщающие об этом, он охарактеризовал как "средства массового одурачивания" и привел в качестве примера фразу "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", приписав ее рейхсминистру народного просвещения и пропаганды "третьего рейха" Йозефу Геббельсу.

В действительности пассаж "Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят" содержится в книге Адольфа Гитлера Mein Kampf, опубликованной в 1925–1926 годах, Геббельс в подобном ключе никогда не высказывался, пишет "Немецкая волна".

Автор - Андрей Хазов
