На купюре впервые будет портрет человека, который еще жив.

В администрации Трампа хотят создать банкноту в $250 с его портретом — WP

Как сообщает The Washington Post, если эту идею реализуют, Дональд Трамп станет первым за 150 лет человеком, который при жизни попадет на долларовую банкноту. По данным источников газеты, авторы инициативы — казначей США Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они даже представили макеты: на одном из них лицо Трампа изображено в центре банкноты, рядом с подписями президента США и главы Минфина Скотта Бессента.

Сам министр финансов на пресс-конференции в Белом доме, как сообщает RTVI US, подтвердил подготовку банкноты с Трампом. Бессент уточнил, что законопроект, снимающий запрет на размещение изображений ныне живущих людей на американской валюте, находится на рассмотрении в обеих палатах Конгресса.