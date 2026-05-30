Россияне в прошлом году получили 619 тысяч шенгенских виз. Это следует из данных, опубликованных Еврокомиссией. Больше виз выдали только гражданам Китая, Турции и Индии, - сообщает Deutsche Welle.

При этом до пандемии и войны, в 2019 году, Россия была лидером по числу полученных шенгенских виз - более 4 млн.

Германия в 2025 году выдала россиянам около 23,5 тысячи виз (в 2019-м было более 300 тысяч), Франция - 157 тысяч виз, Италия - более 160 тысяч.