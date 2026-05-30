Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россиянам продолжают выдавать шенгенские визы 0 54

В мире
Дата публикации: 30.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Шенгенская виза

Шенгенская виза

По количеству выданных шенгенских виз Россия занимает четвертое место в мире!

Россияне в прошлом году получили 619 тысяч шенгенских виз. Это следует из данных, опубликованных Еврокомиссией. Больше виз выдали только гражданам Китая, Турции и Индии, - сообщает Deutsche Welle.

При этом до пандемии и войны, в 2019 году, Россия была лидером по числу полученных шенгенских виз - более 4 млн.

Германия в 2025 году выдала россиянам около 23,5 тысячи виз (в 2019-м было более 300 тысяч), Франция - 157 тысяч виз, Италия - более 160 тысяч.

×
Читайте нас также:
#Франция #Италия #туризм #Европа #путешествия #пандемия #Россия #статистика #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хочешь равные права - получай равные обязанности.
Изображение к статье: Астероид
Изображение к статье: Куда уходят дети?
Изображение к статье: Опубликован мировой рейтинг женской красоты: кто вошел в первую пятерку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди на планетет
В мире
Изображение к статье: Душа человека
Техно
1
Изображение к статье: Гора Денали
Наша Латвия
Изображение к статье: «Накануне Троицы». Гравюра Ю. Шюблера с картины И. Ижакевича. 1888 год; А. Корзухин, картина «Поминки на Деревенском Кладбище», 1865 год.
Наша Латвия
Изображение к статье: Юргис Лиепниекс
Политика
1
Изображение к статье: Матч отменяется.
Политика
5
Изображение к статье: Люди на планетет
В мире
Изображение к статье: Душа человека
Техно
1
Изображение к статье: Гора Денали
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео