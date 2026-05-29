Политолог и публицист Юргис Лиепниекс на своем youtube-канале, говоря о новом правительстве, выделил назначение главой МВД Яниса Домбравы, который, в свою очередь, назначил парламентским секретарем МВД своего соратника по Нацобъединению Эдвина Шноре. "Это интересное назначение. Будем следить за возможными переменами", - отметил Ю. Лиепниекс и, комментируя решение главы МВД обязать стражей порядка общаться между собой и с жителями только на госязыке, заметил: "Странным образом в системе внутренних дел все еще говорят на русском".