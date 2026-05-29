У жительницы многоэтажки в лифте загорелся портативный аккумулятор от телефона. Такие случаи — не редкость. Чем заканчиваются подобные ЧП, и что делать пострадавшим?

Бросила на пол

Инцидент произошел прямо в лифте многоквартирного дома, когда молодая женщина ехала на свой этаж. Всё заволокло дымом, а в углу пылала сумка, которую бросила пассажирка. Двери лифта открылись, и ей удалось убежать. Видео этого происшествия распространилось в соцсетях.

Эксперт-электронщик комментирует ситуацию:

Еще пять-семь лет назад возгорание пауэрбанков было редкостью. Сейчас это новый бытовой риск, к которому стоит относиться очень серьёзно. Основная уязвимость пауэрбанков в том, что они хранят много энергии в маленьком устройстве. Главная причина возгораний кроется в физико-химических особенностях литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторах», — поделился подробностями Алексей Варлаков.

По его словам, батарея безопасна, пока не нарушены условия её эксплуатации. Поэтому спровоцировать возгорание пауэрбанка может дефект производства, физическое повреждение: падение, случайный удар, сдавливание в переполненном рюкзаке, перегрев устройства, подделка.

Причем повреждение не всегда может быть видимо глазу. Как правило, пользователя должно насторожить вздутие корпуса, быстрый нагрев при работе, запах химии. Специалисты советует, проверять корпус на вздутие, не оставлять заряжающиеся устройства без присмотра на ночь, утилизировать пауэрбанки отдельно от бытового мусора.

Но если все-таки возгорание произошло, надо знать, что пауэрбанки горят иначе, чем обычные вещи.

«Литий ни в коем случае нельзя тушить водой. Можно тушить огнетушителем, но только порошковым (класса ABC) или углекислотным (CO2). Нужно накрыть устройство плотной тканью или засыпать землей, если пошел дым — срочно открыть окно, дым ядовит. Возгорание можно предотвратить, если вовремя заметить вздутие, не греть и не экономить при покупке устройства», — резюмирует Алексей Варлаков.

В связи участившимися подобными происшествиями в прошлом году запретили провозить пауэрбанки в багаже более десяти авиакомпаний.