Провокация Минска или жажда наживы литовских чиновников? Нашумевшее дело вызывает уйму вопросов 1 287

В мире
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инга Ругинене

Литовский премьер Инга Ругинене говорит, что расследование правоохранительных органов о контрабанде сигарет на метеозондах является беспрецедентным, однако это – не конец.

„Задержаны четырнадцать должностных лиц. Это беспрецедентный случай. Мы рады, что с декабря задерживаем и ликвидируем контрабандные сети. Но то, что в этом замешаны сотрудники органов, – болезненный и недопустимый факт“, – заявила политик журналистам в пятницу во время визита в самоуправление Акмянского района.

На прошлой неделе Бюро криминальной полиции Литвы задержало 27 человек, среди которых – 10 полицейских, трое пограничников и служащий самоуправления Шальчининкского района. Большинство задержанных – жители Шальчининкского района.

„Думаю, это не конец истории. Мы боремся с метеозондами с октября. По сути, это была гибридная атака – мы видим определенные действия со стороны Беларуси. Но в подавляющем большинстве случаев это была контрабанда, которая беспрепятственно шла годами“, – отметила Ругинене.

По ее словам, контрабанда переправляется в Литву на метеозондах с начала 2024 года.

Премьер поблагодарила криминалистов, подчеркнув, что задержание должностных лиц является экстраординарным событием.

„Никто не знает, чем закончится расследование. Я не сомневаюсь, что вскоре мы узнаем гораздо больше. Система должна очищаться, а доверие к государству – расти“, – отметила премьер.

Как сообщало агентство BNS, в ходе операции на прошлой неделе было проведено 74 обыска, в которых участвовало более 100 сотрудников полиции.

По данным следствия, задержанные сотрудники передавали контрабандистам служебную информацию.

В рамках данного расследования подозрения предъявлены не только в контрабанде и создании преступного объединения, но и в оказании помощи другому государству в действиях против Литвы. По словам прокуроров, речь идет о нарушении работы аэропортов.

#Литва #аэропорт #контрабанда #коррупция #преступность #Беларусь #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
