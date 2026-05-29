Аналитический портал World Population Review опубликовал рейтинг стран, жительницы которых считаются самыми привлекательными в мире. При составлении списка учитывались результаты международных конкурсов красоты, мнения экспертов, популярность знаменитостей, а также оценки пользователей интернета.

В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в прошлом году. Ряд из них составляются с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают, представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов.

Кроме того, составители списка на сайте World Population Review принимали во внимание голоса, отданные на форуме Reddit. В результате первое место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на четвертой строчке, Чехия — на пятой.

В нижней части рейтинга оказались Испания, Албания и Венесуэла. При этом авторы исследования подчеркивают, что подобные списки основаны на субъективных оценках и общественном восприятии красоты, которое может существенно различаться в зависимости от культуры, традиций и личных предпочтений.

Составители рейтинга отмечают, что универсальных стандартов красоты не существует. Подобные исследования скорее отражают общественные предпочтения и популярные представления о привлекательности в разных странах, чем дают объективную оценку внешности людей.