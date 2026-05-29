В Черном море недалеко от побережья Турции беспилотники атаковали три нефтяных танкера, находившихся примерно в 80 километрах от города Тюркели. По данным СМИ, все суда ранее попали под международные санкции из-за предполагаемой причастности к российскому теневому флоту, который используется для экспорта нефти в обход ограничений.

В ночь на четверг нападению подверглись находящиеся под турецким управлением танкеры Altura и Velora. Удар был нанесен в момент, когда груз перемещали с одного судна на другое, сказано в публикации.

Был также атакован еще один танкер, James II, по данным базы данных Equasis им управляет индийская компания.

В сообщении портового агента не сказано, какие повреждения получили танкеры.

Издание отмечает, что против всех трех танкеров введены международные санкции за причастность к российскому теневому флоту, при помощи которого Москва экспортирует свою нефть и нефтепродукты в обход санкций.