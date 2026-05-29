Беспилотники атаковали нефтяные объекты в Волгограде и Ярославле

Дата публикации: 29.05.2026
В ночь на 29 мая несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. По сообщениям местных властей и СМИ, удары пришлись по районам крупных нефтеперерабатывающих предприятий в Волгограде и Ярославле.

Под ударом оказались стратегические нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Из-за угрозы были введены временные ограничения на движение транспорта и работу аэропорта.

Об этом сообщили телеграм-каналы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По словам Евраева, ночью Ярославскую область атаковали якобы украинские беспилотники. Из-за этого временно перекрывали движение транспорта из Ярославля в направлении Москвы. Именно в этом районе расположена промышленная зона с Ярославским НПЗ.

Кроме того, Росавиация заявила о временной приостановке работы аэропорта Ярославля.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но попало в промышленные объекты хранения топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — утверждает губернатор.

По информации Стерненко, ночью беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ, а также район Ярославского НПЗ. Советник министра отметил, что «Лукойл-Волгограднефтепереработка» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Волгоградской области и одним из ключевых активов «Лукойла». Завод ежегодно перерабатывает более 15 млн т нефти и производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Автор - Светлана Тихомирова
Видео