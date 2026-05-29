На северо-востоке от Варшавы продолжается борьба с масштабным лесным пожаром, который быстро распространился из-за засухи и сильного ветра. Власти эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов и привлекли к тушению сотни спасателей.

Крупный лесной пожар вспыхнул в четверг днём в Воломинском повяте, расположенном недалеко от польской столицы. Из-за сухой погоды и порывистого ветра огонь начал быстро распространяться по лесному массиву.

Для ликвидации возгорания были мобилизованы значительные силы. По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервиньского, в операции участвуют более 460 пожарных и 75 единиц специальной техники.

С воздуха борьбу с огнём поддерживает авиация полиции. Для сброса воды используется вертолёт Black Hawk, оснащённый резервуаром вместимостью 3000 литров.

По мере распространения пожара власти приняли дополнительные меры безопасности. Были эвакуированы два населённых пункта, один из которых расположен уже в соседнем Миньском повяте.

Также временно закрыт участок автодороги №50 между населёнными пунктами Станиславув и Лохув. Движение транспорта перенаправлено по региональным и местным маршрутам.

Подобные пожары в Центральной Европе всё чаще осложняются сочетанием продолжительных сухих периодов и ветреной погоды. В таких условиях огонь способен распространяться значительно быстрее, чем обычно.

Что важно знать: на данный момент основное внимание спасательных служб сосредоточено на защите населённых пунктов и недопущении дальнейшего распространения огня на жилые территории.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что следит за развитием ситуации. По его словам, главной задачей остаётся обеспечение безопасности жителей и стабилизация обстановки в районе пожара.

Спасательные службы продолжают работу, а власти внимательно отслеживают ситуацию в пострадавшем регионе.