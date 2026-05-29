Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотни пожарных и вертолёт Black Hawk: под Варшавой вспыхнул крупный лесной пожар 0 59

В мире
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лесной пожар с радугой и дымом

Лесной пожар в Польше.

ФОТО: Youtube

На северо-востоке от Варшавы продолжается борьба с масштабным лесным пожаром, который быстро распространился из-за засухи и сильного ветра. Власти эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов и привлекли к тушению сотни спасателей.

Крупный лесной пожар вспыхнул в четверг днём в Воломинском повяте, расположенном недалеко от польской столицы. Из-за сухой погоды и порывистого ветра огонь начал быстро распространяться по лесному массиву.

Для ликвидации возгорания были мобилизованы значительные силы. По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервиньского, в операции участвуют более 460 пожарных и 75 единиц специальной техники.

С воздуха борьбу с огнём поддерживает авиация полиции. Для сброса воды используется вертолёт Black Hawk, оснащённый резервуаром вместимостью 3000 литров.

По мере распространения пожара власти приняли дополнительные меры безопасности. Были эвакуированы два населённых пункта, один из которых расположен уже в соседнем Миньском повяте.

Также временно закрыт участок автодороги №50 между населёнными пунктами Станиславув и Лохув. Движение транспорта перенаправлено по региональным и местным маршрутам.

Подобные пожары в Центральной Европе всё чаще осложняются сочетанием продолжительных сухих периодов и ветреной погоды. В таких условиях огонь способен распространяться значительно быстрее, чем обычно.

Что важно знать: на данный момент основное внимание спасательных служб сосредоточено на защите населённых пунктов и недопущении дальнейшего распространения огня на жилые территории.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что следит за развитием ситуации. По его словам, главной задачей остаётся обеспечение безопасности жителей и стабилизация обстановки в районе пожара.

Спасательные службы продолжают работу, а власти внимательно отслеживают ситуацию в пострадавшем регионе.

×
Читайте нас также:
#пожар #ветер #эвакуация #безопасность #спасатели #лесной пожар
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фемида
Изображение к статье: Ребенок охлаждается у пожарной помпы
Изображение к статье: Кая Каллас допустила политическую ошибку.
Изображение к статье: Солдат НАТО демонстрирует пулемет ребенку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Могут ли кошки простить людей за плохое обращение: мнение экспертов
В мире животных
Изображение к статье: 5 секретов для увеличения урожая смородины
Дом и сад
Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Где использовать луковую шелуху в огороде: 6 способов применения
Дом и сад
Изображение к статье: Как выбрать мясо для гриля: 4 основных признака
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трагедия в Баложи
ЧП и криминал
Изображение к статье: Могут ли кошки простить людей за плохое обращение: мнение экспертов
В мире животных
Изображение к статье: 5 секретов для увеличения урожая смородины
Дом и сад
Изображение к статье: Как вбивание гвоздя в яблоню может повысить урожай
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео