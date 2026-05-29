Привлечение женщин к обязательной военной службе по призыву является лишь вопросом времени, заявила глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески, передает агентство ERR.

Она пояснила, что 15 лет назад в стране рождалось до 15 тыс. мальчиков в год. Сейчас в год рождается 4-5 тыс. юношей.

«Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек», - пояснила Раннавески.

По мнению Раннавески, каждый гражданин Эстонии обязан защищать независимость страны. "Я надеюсь, что этот вопрос (об обязательном призыве женщин на срочную службу) скорее относится к категории "когда", а не "будет ли"", - сказал Раннавески.

Между тем эстонки не горят желанием служить в армии. Скорее наоборот – в последние годы количество эстонских женщин, добровольно поступающих на срочную службу, сократилось. Если в 2021 году на срочную службу пошли 60 девушек, то в 2023 году - 50, в 2024 - 49, а в 2025 - 45.

Зато, по словам Раннавески, девушки, поступившие на срочную службу, как правило, демонстрируют более высокую мотивацию, чем многие юноши.

А что в Латвии?

Что касается Латвии, то сторонником обязательной женской службы был уволенный министр обороны Андрис Спрудс. Он призывал обсуждать равное участие в службе и мужчин, и женщин.

Сторонники идеи поставить женщин под ружье также считают, что:

– это соответствует принципу гендерного равенства;

– повышает устойчивость государства в кризисной ситуации;

– соответствует практике некоторых стран НАТО.

Противники инициативы чаще всего указывают на:

– возможное негативное влияние на рождаемость;

– неподготовленность инфраструктуры армии;

– отсутствие широкой общественной поддержки.