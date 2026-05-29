Хочешь равные права - получай равные обязанности.
Привлечение женщин к обязательной военной службе по призыву является лишь вопросом времени, заявила глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески, передает агентство ERR.
Она пояснила, что 15 лет назад в стране рождалось до 15 тыс. мальчиков в год. Сейчас в год рождается 4-5 тыс. юношей.
«Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек», - пояснила Раннавески.
По мнению Раннавески, каждый гражданин Эстонии обязан защищать независимость страны. "Я надеюсь, что этот вопрос (об обязательном призыве женщин на срочную службу) скорее относится к категории "когда", а не "будет ли"", - сказал Раннавески.
Между тем эстонки не горят желанием служить в армии. Скорее наоборот – в последние годы количество эстонских женщин, добровольно поступающих на срочную службу, сократилось. Если в 2021 году на срочную службу пошли 60 девушек, то в 2023 году - 50, в 2024 - 49, а в 2025 - 45.
Зато, по словам Раннавески, девушки, поступившие на срочную службу, как правило, демонстрируют более высокую мотивацию, чем многие юноши.
А что в Латвии?
Что касается Латвии, то сторонником обязательной женской службы был уволенный министр обороны Андрис Спрудс. Он призывал обсуждать равное участие в службе и мужчин, и женщин.
Сторонники идеи поставить женщин под ружье также считают, что:
– это соответствует принципу гендерного равенства;
– повышает устойчивость государства в кризисной ситуации;
– соответствует практике некоторых стран НАТО.
Противники инициативы чаще всего указывают на:
– возможное негативное влияние на рождаемость;
– неподготовленность инфраструктуры армии;
– отсутствие широкой общественной поддержки.
