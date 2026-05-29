Дроны атаковали три санкционных танкера России у берегов Турции: один из них потерял управление 0 226

В мире
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Невзорвавшийся беспилотник у одного из танкеров

Невзорвавшийся беспилотник у одного из танкеров.

ФОТО: twitter

В Черном море недалеко от побережья Турции беспилотники атаковали три танкера, связанные с российским «теневым флотом». По предварительным данным, один из них после удара потерял возможность нормально маневрировать.

Сразу три танкера, находящиеся под международными санкциями за участие в перевозке российской нефти, подверглись атаке беспилотников в Черном море примерно в 80 километрах от турецкого города Тюркели.

По данным Bloomberg, в ночь на четверг были атакованы суда Altura и Velora, находящиеся под управлением турецких операторов. В момент инцидента между танкерами проводилась перегрузка груза с одного судна на другое.

Под удар попал и танкер James II, который, согласно базе данных Equasis, управляется индийской компанией.

Официальной информации о характере повреждений пока немного. Однако после атаки навигационный статус James II изменился с «следует своим ходом» на «неуправляемый». Это может свидетельствовать о технических проблемах на борту после удара.

По данным агентства Tribeca, беспилотник поразил район машинного отделения танкера. На борту в этот момент находились 20 членов экипажа.

Сообщается, что к месту происшествия были направлены спасательные суда береговой охраны. По предварительной информации, никто из моряков не пострадал.

Все три атакованных судна входят в так называемый российский «теневой флот» — сеть танкеров, которую используют для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход западных ограничений. Именно такие суда в последние годы всё чаще оказываются в центре внимания санкционных органов и международных расследований.

Для мирового нефтяного рынка подобные инциденты важны тем, что затрагивают маршруты перевозки сырья и работу судов, уже находящихся под санкционным давлением.

О причинах атаки официально пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
