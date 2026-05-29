Урезание премий и других расходов, влияние на экономику и airBaltic. Правящие соберутся на первое заседание 0 28

Политика
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс и министры на торжественном заседании правительства. Фото - Valsts kanceleja

Премьер Андрис Кулбергс и министры на торжественном заседании правительства

На следующий день после коалиционного совета пройдет и первое рабочее заседание правительства.

Итак, уже в ближайший вторник, 2-го июня, правительство Кулбергса проведет первое рабочее заседание. На нем, в частности, планируется рассмотреть доклад министра экономики Виктора Валайниса о том, как реализуется закон о стартапах (новых инновационных компаниях). Также правительство ознакомиться с анализом министерства экономики о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на народное хозяйство Латвии. Примечательно, что на закрытой части заседания планируется рассмотреть возможные негативные сценарии для экономики в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Также ведомство Валайниса представит доклад о мониторинге цен на топливной бирже. Видимо, речь на закрытой части заседания пойдет о том, как предотвратить чрезмерное завышение стоимости горючего.

По предварительной информации, в понедельник должно пройти и первое заседание коалиционного совета, который состоит из лидеров четырех правящих партий. Как ожидается, Кулбергс и Ко обсудят возможное сокращение фонда премий и денежных призов в госуправлении, а также вообще сокращение административных расходов еще в бюджете этого года.

Как известно, руководство airBaltic обещало в июне представить новый бизнес-план и партнеры могут обсудить дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в авиакомпании. Вероятно, министр экономики проинформирует коллег и о том, как продвигается подписание соглашения со шведскими акционерами о выкупе у них акций в LMT и Tet.

#ближний восток #финансы #коалиция #правительство #airbaltic #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
