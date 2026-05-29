Сборная Латвии по хоккею U-18 в следующем году планирует принять участие в чемпионате мира, однако не будет играть против сборной Беларуси, подтвердил ЛТВ генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Робертс Плявейс.

В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) решила, что мужская сборная Беларуси U-18 в следующем сезоне сможет вернуться в элитный дивизион, где также выступят латвийские юниоры. Пока команды не должны играть в одной группе, однако не исключено, что они могут встретиться в плей-офф или переходных матчах.

По словам Плявейса, Латвийская федерация хоккея последовательно выступала против возвращения белорусских сборных в международные соревнования. «ЛХФ планирует участие в турнире, однако не планирует проводить матчи против сборной Беларуси», — заявил Плявейс.

Отметим, что от планов г-на Плявейса тут ничего не зависит. Согласно принятому в Латвии закону в командных видах спорта сборным Латвии под угрозой уголовного наказания запрещено соревноваться с командами России и Беларуси.

Таким образом выбор у юных хоккеистов небольшой – или попасть под статью, или потерять теоретические три очка.

Беларусь будет представлена также в женских чемпионатах среди взрослых и U-18. Эти сборные будут выступать в самых низших дивизионах, где Латвия не играет.

В следующем году в турнире третьего дивизиона женского чемпионата мира U-18 должна была участвовать и сборная Литвы, однако после возвращения Беларуси в международные соревнования было решено, что литовские хоккеистки U-18 в турнире участвовать не будут.

Как сообщал bb.lv, две недели назад сборная Латвии по футболу получила техническое поражение со счетом 0:3 за отказ играть с командой Белоруссии в отборе на юниорский Евро-2027 (игроки до 19 лет).