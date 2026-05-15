Сборная Латвии по футболу получила техническое поражение со счетом 0:3 за отказ играть с командой Белоруссии в отборе на юниорский Евро-2027 (игроки до 19 лет).

Игра первого раунда отбора в группе 3 лиги «Б» должна была пройти 15 мая в Уэльсе.

На этой неделе Федерация Латвийская федерация футбола проинформировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что в нынешних условиях сборная Латвии не будет проводить матч с белорусами. То есть уже ранее было известно, что в этой игре латвийской команде будет засчитано техническое поражение.

В группе также выступают Сан-Марино и Словакия. Сборная Белоруссии вышла на первое место в группе, не сыграв ни одного матча.

УЕФА с 2022 года отстранил все сборные России от участия в своих турнирах, но продолжает допускать белорусов.