Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Беларусью 4 3415

Политика
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футбол.

Сборная Латвии по футболу получила техническое поражение со счетом 0:3 за отказ играть с командой Белоруссии в отборе на юниорский Евро-2027 (игроки до 19 лет).

Игра первого раунда отбора в группе 3 лиги «Б» должна была пройти 15 мая в Уэльсе.

На этой неделе Федерация Латвийская федерация футбола проинформировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что в нынешних условиях сборная Латвии не будет проводить матч с белорусами. То есть уже ранее было известно, что в этой игре латвийской команде будет засчитано техническое поражение.

В группе также выступают Сан-Марино и Словакия. Сборная Белоруссии вышла на первое место в группе, не сыграв ни одного матча.

УЕФА с 2022 года отстранил все сборные России от участия в своих турнирах, но продолжает допускать белорусов.

photo_2026-05-15_14-09-43.jpg

×
Читайте нас также:
#УЕФА #футбол #Латвия #спорт #Беларусь #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
50
1
1
0
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич Эксклюзив!
Изображение к статье: Врачи на фоне карты Европы
Изображение к статье: Экс-президент Латвии Эгилс Левитс
Изображение к статье: Райвис Кронбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео