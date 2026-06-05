Вилочковая железа, или тимус, долгое время считалась практически бесполезной во взрослом возрасте. Однако сразу два новых исследования показали, что состояние этого органа может быть напрямую связано с продолжительностью жизни, риском развития рака и эффективностью противоопухолевого лечения.

Тимус — небольшой орган иммунной системы, расположенный в верхней части грудной клетки. Его главная задача заключается в выработке и «обучении» Т-лимфоцитов — иммунных клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями, распознавать чужеродные агенты и отличать их от собственных тканей.

Особенно важную роль вилочковая железа играет в детстве и подростковом возрасте. Именно в этот период она активно работает, достигая максимального размера и функциональности. После полового созревания тимус постепенно уменьшается, его активность снижается, а со временем большая часть ткани замещается жировой. Этот процесс известен как инволюция тимуса.

Из-за этого ученые долгое время считали, что во взрослом возрасте вилочковая железа практически не влияет на здоровье человека. Однако результаты двух новых исследований, опубликованных в журнале Nature, заставили пересмотреть это представление.

Тимус оказался важнее, чем считалось

В первом исследовании специалисты из Harvard Medical School разработали систему искусственного интеллекта, способную оценивать состояние тимуса по данным компьютерной томографии.

Сначала нейросеть обучили на результатах обследования 5674 взрослых людей, после чего она проанализировала данные еще 27 612 пациентов.

Оказалось, что состояние вилочковой железы существенно различается у разных людей и зависит от возраста, пола и образа жизни.

Так, у женщин тимус в среднем сохраняет активность лучше, чем у мужчин. При этом с возрастом функциональность железы снижается у представителей обоих полов.

Исследователи также выяснили, что на здоровье тимуса негативно влияют:

хроническое воспаление;

нарушения обмена веществ;

избыточная масса тела;

курение;

низкий уровень физической активности.

Связь с долголетием и риском заболеваний

Особое внимание ученых привлекло то, что люди с более здоровым тимусом жили дольше и реже сталкивались с серьезными заболеваниями.

По сравнению с людьми, у которых функция вилочковой железы была значительно снижена, у участников с наиболее сохранным тимусом:

риск преждевременной смерти был ниже примерно на 50%;

риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 63%;

риск развития рака легких — на 36%.

Эти показатели сохранялись даже после учета возраста, пола, курения и других факторов риска.

По мнению исследователей, причиной может быть то, что здоровый тимус поддерживает разнообразие Т-клеток. Благодаря этому иммунная система эффективнее распознает новые угрозы, включая раковые клетки.

Тимус влияет и на успех лечения рака

Второе исследование той же научной группы было посвящено онкологическим пациентам.

Ученые проанализировали данные более 1200 человек, проходивших современную иммунотерапию.

Результаты показали, что пациенты с лучше сохранившейся функцией тимуса значительно успешнее отвечали на лечение.

У них:

риск прогрессирования заболевания был ниже примерно на 37%;

риск смерти — на 44%.

Причем эта закономерность сохранялась независимо от типа опухоли, особенностей терапии и других факторов.

Почему это открытие важно

Авторы работы считают, что вилочковая железа может быть одним из ключевых факторов, объясняющих, почему люди стареют по-разному и почему одинаковое лечение помогает одним пациентам лучше, чем другим.

«Вилочковая железа десятилетиями оставалась без внимания и, возможно, является недостающим звеном в понимании того, почему люди стареют по-разному и почему некоторые пациенты хуже отвечают на лечение рака», — отметил руководитель исследований Hugo Aerts.

Новые исследования показывают, что тимус может играть гораздо более важную роль в здоровье взрослых людей, чем предполагалось ранее. Сохранение функций вилочковой железы связано с более низким риском преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также с лучшими результатами иммунотерапии. Эти открытия могут открыть новые возможности для изучения старения и разработки более эффективных методов лечения онкологических заболеваний.