Ким Кардашьян опубликовала серию фотографий. На одном из кадров запечатлен Льюис Хэмилтон. «В последнее время», – лаконично подписала пост Ким. В подборку вошли кадры с близкими, среди которых – мать Крис Дженнер, бабушка Мэри Джо Кэмпбелл, Кайли Дженнер, а также дети.

Особое внимание поклонников привлекло четвертое фото: селфи, сделанное 41-летним Хэмилтоном во время совместной велопрогулки пары. На снимке гонщик улыбается в камеру, а Ким, видимо, пытается справиться с управлением.

Напомним, Ким и Льюис знакомы более 10 лет. Однако об их романе заговорили лишь в 2026 году. Источник, близкий к паре, сообщал, что отношения между знаменитостями развиваются стремительно. Ранее звезды были замечены вместе на «Супербоуле – 2026», также Льюис опубликовал видео, где исполнял различные трюки на Ferrari. Внимание фанатов привлекло появление Ким, которая расположилась на пассажирском кресле рядом с Хэмилтоном.

К слову, не обошлось и без теорий от фанатов. В Сети появились догадки о возможном фейковом романе между звездами.

По сообщениям СМИ, Ким в феврале провела романтические выходные вместе с гонщиком Формулы-1 – Льюисом Хэмилтоном. Кардашьян прибыла из Лос-Анджелеса в Котсуолдс, где они с Хэмилтоном остановились в роскошном отеле Estelle Manor.

Пара, якобы, провела время только вдвоем: у них был ужин в приватном зале, спа-процедуры и массаж, а для уединения они арендовали всю зону бассейна. Сообщается, что звезды старательно скрывали свое присутствие. Их окружили телохранители, а при уходе из отеля они покинули территорию раздельно, но уехали вместе.