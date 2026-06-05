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Когда нападет Россия: премьер Британии и командующий Латвии разошлись в прогнозах 1 365

В мире
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каспарс Пуданс.
ФОТО: LETA

Высокопоставленные представители двух стран НАТО сообщили, когда ждать атакующую армию России. Один назначил рандеву на 2028 год, второй – на 2030-й.

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что к 2030 году Россия может быть полностью готова к прямому вооруженному нападению на государства-члены НАТО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рабочего визита на оборонный завод компании Stark в Суиндоне.

"Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы придаем этому вопросу", - заявил Стармер, мотивируя рабочих.

Другого мнения придерживаются в Риге. Россия может использовать преимущество в дронах для угрозы странам Балтии, предупредил командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс в интервью Financial Times.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года», — заявил латышский генерал.

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#НАТО #Латвия #Великобритания #безопасность #геополитика #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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