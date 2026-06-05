В этом месяце зрителей ждут возвращение культовых франшиз, долгожданные продолжения популярных проектов, новые работы именитых режиссеров и несколько громких премьер, о которых уже активно говорят поклонники. Собрали восемь главных релизов июня, которые точно не останутся без внимания.

1. Мыс страха

Оригинальное название: Cape Fear

Жанр: психологический триллер, хоррор, драма

Страна: США

Режиссёр: Мортен Тильдум — пилотный эпизод; шоураннер — Ник Антоска

Актёры: Эми Адамс, Хавьер Бардем, Патрик Уилсон, Лили Коллиас, Си Си Эйч Паундер

После освобождения опасный преступник Макс Кейди решает свести счёты с адвокатами Анной и Томом Боуденами — благополучной супружеской парой, из-за которой он оказался за решёткой.

Дата выхода: 5 июня 2026 года

2. Дом Дракона, 3 сезон

Оригинальное название: House of the Dragon

Жанр: фэнтези, драма, приключения

Страна: США

Режиссёр: Клэр Килнер, Нина Лопес-Коррадо, Андрий Парекх, Лони Перистер; шоураннер — Райан Кондал

Актёры: Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Рис Иванс, Стив Туссэн

Начнётся полномасштабная гражданская война, известная как «Пляска Драконов». Впереди — масштабные сражения, включая Битву в Глотке, Мясницкий Бал и бои при Тамблтоне, а также решающие столкновения драконов в небе и армий на земле.

Дата выхода: 21 июня 2026 года

3. Медведь, 5 сезон

Оригинальное название: The Bear

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Режиссёр: несколько режиссёров; создатель сериала — Кристофер Сторер

Актёры: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиотт, Лайонел Бойс

События продолжатся после финала четвёртого сезона. Ресторан «Медведь» окажется на грани закрытия, хотя под руководством шеф-повара Сидни ему удаётся сохранить две мишленовские звезды.

Тем временем Карми пытается выбраться из эмоционального выгорания и понять, куда двигаться дальше.

Дата выхода: 25 июня 2026 года.

4. День разоблачения

Оригинальное название: Disclosure Day

Жанр: научная фантастика, драма

Страна: США

Режиссёр: Стивен Спилберг

Актёры: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго

Новый фантастический фильм Стивена Спилберга о публичном раскрытии существования внеземного разума.

Сценарий написал Дэвид Кепп по истории Спилберга.

Дата выхода: 12 июня 2026 года

5. Холоп 3

Жанр: комедия, приключения

Страна: Россия

Режиссёр: Клим Шипенко

Актёры: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко Супруги Лена и Борис Вяземские собираются продать семейный бизнес, оформить развод и навсегда разойтись. Но их дети Милана и Елисей не готовы с этим мириться: они обращаются за помощью к Грише и его команде, чтобы попытаться сохранить семью.

На этот раз перевоспитание мажоров пройдёт в эпохе Петра I — с морскими приключениями, опасностями и шансом понять, что семья важнее старых обид.

Дата выхода: 11 июня 2026 года

6. Очень страшное кино 6

Оригинальное название: Scary Movie

Жанр: комедия, пародия, хоррор

Страна: США

Режиссёр: Майкл Тиддес

Актёры: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Дэймон Уэйанс-младший

Синди Кэмпбелл снова собирается вместе со старыми друзьями — Рэем, Шорти и Брендой. Им приходится объединиться, когда в городе появляется новый убийца в маске.

Дата выхода: 5 июня 2026 года

7. История игрушек 5

Оригинальное название: Toy Story 5

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный

Страна: США

Режиссёр: Эндрю Стэнтон; сорежиссёр — Кенна Харрис

Актёры: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Энни Поттс, Киану Ривз

Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с неожиданным соперником: планшетом «ЛилиПад». Он быстро становится любимой игрушкой 8-летней Бонни и постепенно забирает всё её внимание.

Дата выхода: 19 июня 2026 года

8. Супергерл

Оригинальное название: Supergirl

Жанр: супергеройский экшен, фантастика, приключения

Страна: США

Режиссёр: Крэйг Гиллеспи

Актёры: Милли Алкок, Маттиас Схунартс, Ив Ридли, Джейсон Момоа, Дэвид Крамхолц Кара Зор-Эл странствует по галактике вместе со своим псом Крипто, пока на них не нападает космический пират.

Он угоняет корабль Кары и ранит Крипто, после чего героиня объединяется с Рути, девушкой, у которой с этим разбойником тоже личные счёты. Вместе они отправляются за местью.

Дата выхода: 26 июня 2026 года