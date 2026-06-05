Июнь приготовил немало громких новинок для любителей кино и сериалов.
В этом месяце зрителей ждут возвращение культовых франшиз, долгожданные продолжения популярных проектов, новые работы именитых режиссеров и несколько громких премьер, о которых уже активно говорят поклонники. Собрали восемь главных релизов июня, которые точно не останутся без внимания.
1. Мыс страха
Оригинальное название: Cape Fear
Жанр: психологический триллер, хоррор, драма
Страна: США
Режиссёр: Мортен Тильдум — пилотный эпизод; шоураннер — Ник Антоска
Актёры: Эми Адамс, Хавьер Бардем, Патрик Уилсон, Лили Коллиас, Си Си Эйч Паундер
После освобождения опасный преступник Макс Кейди решает свести счёты с адвокатами Анной и Томом Боуденами — благополучной супружеской парой, из-за которой он оказался за решёткой.
Дата выхода: 5 июня 2026 года
2. Дом Дракона, 3 сезон
Оригинальное название: House of the Dragon
Жанр: фэнтези, драма, приключения
Страна: США
Режиссёр: Клэр Килнер, Нина Лопес-Коррадо, Андрий Парекх, Лони Перистер; шоураннер — Райан Кондал
Актёры: Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Рис Иванс, Стив Туссэн
Начнётся полномасштабная гражданская война, известная как «Пляска Драконов». Впереди — масштабные сражения, включая Битву в Глотке, Мясницкий Бал и бои при Тамблтоне, а также решающие столкновения драконов в небе и армий на земле.
Дата выхода: 21 июня 2026 года
3. Медведь, 5 сезон
Оригинальное название: The Bear
Жанр: драма, комедия
Страна: США
Режиссёр: несколько режиссёров; создатель сериала — Кристофер Сторер
Актёры: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиотт, Лайонел Бойс
События продолжатся после финала четвёртого сезона. Ресторан «Медведь» окажется на грани закрытия, хотя под руководством шеф-повара Сидни ему удаётся сохранить две мишленовские звезды.
Тем временем Карми пытается выбраться из эмоционального выгорания и понять, куда двигаться дальше.
Дата выхода: 25 июня 2026 года.
4. День разоблачения
Оригинальное название: Disclosure Day
Жанр: научная фантастика, драма
Страна: США
Режиссёр: Стивен Спилберг
Актёры: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго
Новый фантастический фильм Стивена Спилберга о публичном раскрытии существования внеземного разума.
Сценарий написал Дэвид Кепп по истории Спилберга.
Дата выхода: 12 июня 2026 года
5. Холоп 3
Жанр: комедия, приключения
Страна: Россия
Режиссёр: Клим Шипенко
Актёры: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко Супруги Лена и Борис Вяземские собираются продать семейный бизнес, оформить развод и навсегда разойтись. Но их дети Милана и Елисей не готовы с этим мириться: они обращаются за помощью к Грише и его команде, чтобы попытаться сохранить семью.
На этот раз перевоспитание мажоров пройдёт в эпохе Петра I — с морскими приключениями, опасностями и шансом понять, что семья важнее старых обид.
Дата выхода: 11 июня 2026 года
6. Очень страшное кино 6
Оригинальное название: Scary Movie
Жанр: комедия, пародия, хоррор
Страна: США
Режиссёр: Майкл Тиддес
Актёры: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Дэймон Уэйанс-младший
Синди Кэмпбелл снова собирается вместе со старыми друзьями — Рэем, Шорти и Брендой. Им приходится объединиться, когда в городе появляется новый убийца в маске.
Дата выхода: 5 июня 2026 года
7. История игрушек 5
Оригинальное название: Toy Story 5
Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный
Страна: США
Режиссёр: Эндрю Стэнтон; сорежиссёр — Кенна Харрис
Актёры: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Энни Поттс, Киану Ривз
Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с неожиданным соперником: планшетом «ЛилиПад». Он быстро становится любимой игрушкой 8-летней Бонни и постепенно забирает всё её внимание.
Дата выхода: 19 июня 2026 года
8. Супергерл
Оригинальное название: Supergirl
Жанр: супергеройский экшен, фантастика, приключения
Страна: США
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
Актёры: Милли Алкок, Маттиас Схунартс, Ив Ридли, Джейсон Момоа, Дэвид Крамхолц Кара Зор-Эл странствует по галактике вместе со своим псом Крипто, пока на них не нападает космический пират.
Он угоняет корабль Кары и ранит Крипто, после чего героиня объединяется с Рути, девушкой, у которой с этим разбойником тоже личные счёты. Вместе они отправляются за местью.
Дата выхода: 26 июня 2026 года
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