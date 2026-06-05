Исследователи изучилили скелет лангобардки, которая жила примерно между 590 и 630 годами на севере Италии, и обнаружили на ее черепе две травмы, нанесенные острым и тупым предметами. Обе раны успели зажить, поэтому ученые пришли к выводу, что девушка выжила после нападения. Наиболее вероятным объяснением посчитали межличностное насилие. Ранее подобные травмы фиксировали только на мужских скелетах. Теперь выяснилось, что женщины в древнегерманском обществе лангобардов тоже становились жертвами насилия со стороны мужчин-соплеменников.

Лангобарды — древнегерманское племя, которое в период Великого переселения народов вторглось в Италию и основало там Лангобардское королевство. Оно просуществовало два века — с VI по VIII, после чего его завоевали франки.

В раннесредневековых источниках лангобардов называют свирепыми воинами. Когда в 568 году под руководством короля Альбоина они пришли в Италию, византийские и церковные авторы описывали их как жестоких захватчиков, разоривших города и сельские области. Франкский историк VI века Григорий Турский изображал их опасными и агрессивными варварами. В папских документах периода их вторжения также встречаются жалобы на насилие, грабежи и захват земель.

В лангобардских захоронениях VI-VII веков археологи неоднократно находили оружие и человеческие останки со следами насилия. Однако все известные случаи таких травм относились исключительно к мужчинам. Часть повреждений они получили в результате межличностных разборок внутри сообщества. Иными словами, по археологическим данным создавалось впечатление, что во время межличностных разборок физическому насилию подвергались исключительно мужчины.

При этом письменные законы лангобардов рисовали более сложную картину. В правовых документах подробно перечислялись наказания за нападения на женщин, а в некоторых текстах упоминали и самих женщин, участвовавших в конфликтах. В эдикте короля Ротари содержались шесть положений, посвященных насилию по отношению к женщинам. Они охватывали разные ситуации — от убийства жены мужем до случаев, когда женщины по собственной воле вмешивались в драки между мужчинами.