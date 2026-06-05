Еще в мае Департамент полиции и погранохраны (PPA) заявлял о намерении с осени передать вызовы, связанные с падением пожилых людей, в ведение других служб. Однако, согласно анализу Министерства социальных дел, вместо этого следует улучшить существующую систему. Теперь полиция заняла выжидательную позицию, пишет Postimees.

В прошлом году PPA принял решение с осени этого года прекратить или значительно сократить выезды на вызовы социального характера, такие как помощь пожилым людям, упавшим у себя дома.

Глава бюро готовности и реагирования PPA Майт Сийгур в мае сообщил изданию Postimees, что полиция ежедневно сталкивается с ситуациями, которые на самом деле не требуют ее вмешательства. Если около семи лет назад полиция выезжала примерно на 100 вызовов, связанных с падением пожилых людей, то в прошлом году их число достигло почти 600.

Сийгур предложил местным самоуправлениям (KOV) рассмотреть возможность введения более гибкого графика для социальных работников, привлечения волонтеров или закупки соответствующей услуги, например, социальной скорой помощи.

По словам главы отдела защиты населения МВД Хеди Арукасе, проблема проста: вооруженные полицейские без специальной медицинской подготовки — не самые подходящие специалисты для реагирования на такие случаи. Поскольку помощь оказывать необходимо, МВД попросило Министерство социальных дел проанализировать ситуацию и найти иное решение, которое заменило бы выезды полицейских патрулей.

В конце прошлого месяца Министерство социальных дел завершило анализ по заказу МВД. Из отчета следует, что Департамент полиции и погранохраны не сможет снять с себя эти обязанности, поскольку количество случаев падения не оправдывает создание или закупку новых и дорогостоящих услуг.

Анализ был сосредоточен на вызовах, на которые реагировал только PPA — всего 454 случая. Так, по данным Центра тревоги, в прошлом году больше всего таких инцидентов было зафиксировано в Таллинне: в среднем около 15 в месяц. В то же время в Пярну, Нарве и Тарту полиции приходилось выезжать на подобные вызовы в среднем всего два-три раза в месяц.

Кроме того, данные выявили четкую закономерность: вызовы часто повторяются. Например, в волости Тапа из 14 случаев падения девять были связаны с одним и тем же человеком, в волости Тюри из 13 случаев девять пришлись на три повторяющихся адреса, а в Нарве из 69 случаев 35 были связаны с 15 адресами.