Люди против природы: действительно ли человечество запустило шестое массовое вымирание? В отличие от предыдущих глобальных катастроф, вызванных астероидами, вулканами или климатическими изменениями, нынешний кризис связывают с деятельностью человека. Однако не все исследователи согласны с тем, что происходящее уже можно назвать массовым вымиранием.

За последние 500 миллионов лет наша планета пережила пять крупнейших биологических катастроф, каждая из которых уничтожала значительную часть живых организмов. Последнее такое событие произошло около 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид упал в районе современного полуострова Юкатан и привел к исчезновению динозавров.

После каждого массового вымирания жизнь постепенно восстанавливалась, хотя на это уходили миллионы лет. Именно благодаря последней такой катастрофе млекопитающие получили возможность занять освободившиеся экологические ниши и впоследствии стать доминирующей группой животных на Земле.

Что считается массовым вымиранием

Массовым вымиранием ученые называют событие, при котором за относительно короткий геологический период исчезает не менее 75% всех видов живых организмов. Согласно определению Музея естественной истории, этот период должен составлять менее 2,8 миллиона лет.

Все пять предыдущих массовых вымираний полностью соответствуют этим критериям. Однако вопрос о том, происходит ли подобное событие сейчас, остается предметом научных дискуссий.

Темпы исчезновения видов вызывают тревогу

Сторонники теории шестого массового вымирания указывают на стремительное сокращение биоразнообразия.

Так, исследование, опубликованное в 2015 году в журнале Science Advances под руководством биолога Герардо Себальоса из Национального автономного университета Мексики, показало, что с 1900 года исчезли 477 видов позвоночных животных. При естественных темпах эволюции за тот же период должно было исчезнуть всего около девяти видов.

По оценкам ученых, нынешняя скорость исчезновения позвоночных превышает естественный фон в 8–100 раз. Иными словами, потери, произошедшие всего за одно столетие, в нормальных условиях растянулись бы на период от 800 до 10 000 лет.

Еще более серьезная ситуация наблюдается среди беспозвоночных животных — улиток, слизней, насекомых и множества других видов, которые редко оказываются в центре внимания.

Согласно обзору, опубликованному в 2022 году в журнале Biological Reviews под руководством Роберта Коуи из Гавайского университета, с 1500 года человечество могло потерять от 150 до 260 тысяч видов живых организмов. Это составляет примерно от 7,5 до 13% всего известного биологического разнообразия планеты.

Исследователи считают, что прежние оценки могли быть существенно занижены, поскольку большинство научных работ традиционно сосредоточивались на крупных животных, оставляя без внимания менее заметные виды.

Почему обвиняют человека

Главное отличие нынешнего кризиса от предыдущих массовых вымираний заключается в его предполагаемой причине.

Если раньше катастрофы вызывались природными факторами — масштабными вулканическими извержениями, изменениями климата, падением астероидов или нехваткой кислорода в океанах, — то сегодня ученые все чаще указывают на деятельность человека.

За последние столетия люди преобразовали около половины пригодной для жизни суши под сельское хозяйство, промышленность и города. Концентрация углекислого газа в атмосфере выросла примерно на 50% по сравнению с доиндустриальной эпохой, а кислотность поверхностных слоев океана увеличилась примерно на 30%.

Все это оказывает серьезное давление на экосистемы и приводит к сокращению численности многих видов животных и растений.

Почему не все ученые согласны

Несмотря на тревожные тенденции, часть специалистов считает термин «шестое массовое вымирание» преждевременным.

Так, Джон Винс из Университета Аризоны и Кристен Сабан из Гарвардского университета проанализировали данные более чем по 163 тысячам видов растений и животных. Результаты их исследования были опубликованы в журнале PLOS Biology.

По их подсчетам, за последние 500 лет исчезло только 102 рода живых организмов. Это составляет менее 2% родов млекопитающих и менее 0,5% всех оцененных родов животных и растений.

По мнению исследователей, до порога в 75%, который определяет массовое вымирание, человечество пока очень далеко. Поэтому использование столь драматичного термина может создавать искаженное представление о реальной ситуации.

Хотя ученые продолжают спорить о том, можно ли уже говорить о шестом массовом вымирании, большинство исследователей сходятся в главном: биоразнообразие Земли сокращается значительно быстрее естественных темпов, а ключевым фактором этих изменений является деятельность человека.

Разногласия касаются прежде всего терминологии и масштаба происходящего. Однако независимо от того, считать ли нынешний кризис полноценным массовым вымиранием или его предвестником, специалисты предупреждают: дальнейшая утрата видов может иметь долгосрочные последствия для экосистем и самого человечества.