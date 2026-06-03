Человек заражается в первую очередь от больных грызунов через пары и пыль от их мочи и фекалий.

Вспышка хантавируса на голландском круизном лайнере MV Hondius напугала весь мир. Медики подтвердили три смерти и восемь заражений, пообещав, что болезнь не станет новым COVID-19, однако в соцсетях хантавирус уже оброс фейками.

Хантавирус — последствие антиковидных прививок?

Одно из предположений, набравшее популярность в интернете в последние дни, касается того, что хантавирус якобы является побочным эффектом прививок от COVID-19. К примеру, в Facebook более 2 000 реакций собрало сообщение бывшего британского депутата Эндрю Бриджена на эту тему.

«Список побочных эффектов вакцины Pfizer от COVID-19 включает в себя хантавирусную легочную инфекцию!» — написал Бриджен на фоне вспышки и сопроводил запись скриншотом медицинской документации.

В фармацевтической компании Pfizer подтвердили агентству Reuters подлинность документа, который подавался в 2021 году в американское Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA). Представители фирмы при этом объяснили, что в нем перечисляются все перенесенные испытуемыми за период наблюдения медицинские состояния, а не конкретные побочные эффекты прививки.

Список составлялся с целью последующего выяснения взаимосвязи каких-либо из этих проблем с антиковидной вакциной, и хантавирусная инфекция в итоговом перечне побочных эффектов не фигурирует. Cреди серьезных, но редких осложнений при прививке компания называет миокардит (воспаление сердечной мышцы), перикардит (воспаление околосердечной сумки) и острую аллергическую реакцию.

Среди более частых и менее тяжелых побочных эффектов, например, указаны сыпь и отек в месте укола, увеличение лимфатических узлов, головные боли, диарея.

Хантавирус — рукотворный?

Reuters также опровергло еще один слух, появившийся из-за неверного прочтения документов пользователями Сети. Так, в Facebook утверждали из-за подачи американского и международного патентов на секвенирование генома хантавируса с целью разработки вакцины, что вирус якобы был создан человеком.

Как отметили в агентстве по здравоохранению Великобритании (UKHSA), чьи ученые занимались этими разработками, патенты касались антигенов сеульского и хантанского видов хантавируса. Общедоступная и одобренная властями вакцина против хантавируса, к слову, пока так и не была разработана.

Хантавирус впервые был выявлен в 1976 году в Южной Корее у полевой мыши и получил свое название по реке Хантан (Хантанган) в этой стране. Открытие было сделано в рамках поиска причин геморрагической лихорадки у тысяч солдат ООН, в основном американских, во время Корейской войны.

Нынешняя вспышка, центром которой стал круизный лайнер MV Hondius связана с андским вариантом (вид Андес), который впервые был обнаружен в 1995 году у умершего в Аргентине мужчины. Круиз, на котором началась вспышка 2026 года, стартовал именно из этой страны.

Человек заражается хантавирусом в первую очередь от больных грызунов через пары и пыль от их мочи и фекалий. Случаи передачи вируса между людьми фиксировались, но обычно не носят массовый характер.

Конское глистогонное средство — панацея?

В контексте якобы имеющейся связи хантавируса с COVID-19 в Сети также начали распространяться те же рекомендации по лечению болезни, как и в годы пандемии. Так, американский врач Мэри Тэлли Боуден, вновь предложила лечить инфекцию ивермектином и собрала в X (бывший Twitter) 4 млн просмотров.

Ивермектин широко используется в ветеринарии, например, для лечения аскаридоза у лошадей или борьбы с другими паразитами у домашних животных, однако его эффективность в качестве антивирусного препарата не была доказана в испытаниях на людях.

Поддержку Боуден при этом сразу выразила известная сомнительными с научной точки зрения высказываниями экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию.

«Я как раз ей писала, чтобы узнать, как лечиться от хантавируса <…> Ивермектин, а также витамин D и цинк. Те из нас, кто отказался от самоизоляции, масок и вакцин, просто использовали старую добрую лошадиную пасту и развили естественный иммунитет», — написала Грин и собрала еще более 3 млн просмотров.

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что специфического лечения от хантавируса на сегодняшний день не существует. Основной задачей врачей является купирование симптомов, среди которых высокая температура, кишечные проблемы, кашель и одышка.

При появлении почечных осложнений пациентам может потребоваться диализ, а при легочных — искусственная вентиляция легких.

Хантавирус — израильская «афера»?

Новости о вспышке хантавируса также не обошлись без теорий заговора с антисемитским уклоном. В соцсетях (преимущественно в X, но также в TikTok и Facebook) распространилась идея о том, что слово «ханта» на сленге в иврите якобы означает «мошенничество» и «аферу».

Как объяснили знающие иврит пользователи, например в Reddit, слово, о котором, вероятно, идет речь, звучит как «харта», а не «ханта». Откуда возникла ошибочная информация неясно, но убежденность англоязычных пользователей в неправильном переводе успели подкрепить искусственный интеллект (ИИ) Grok и Google.

На момент подготовки этого материала, RTVI.US получил от ИИ-ассистента Google тот же неверный ответ. Поисковый инструмент при этом cослался на материал Euronews, в котором в действительности объясняется, что речь идет о слове «харта».

Вероятно, речь может идти о своего рода замкнутом круге из ссылок — в качестве основного источника ИИ продолжает ссылаться на тему в X, где собраны ошибочные публикации, которые в свою очередь опираются на нейросети.