Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе недавнего телефонного разговора в жесткой форме раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и назвал его "сумасшедшим" из-за военной эскалации в Ливане. Американский лидер признал этот факт во время интервью в подкасте "Pod Force One", отвечая на вопросы ведущей Миранды Девайн.

Журналистка поинтересовались у Трампа, соответствуют ли действительности появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что он кричал на израильского премьера с использованием обсценной лексики. Президент США ответил утвердительно, однако поспешил смягчить ситуацию, заявив, что между лидерами двух стран сохраняются рабочие отношения. Трамп пояснил, что не был сильно зол, но его крайне возмутило и обеспокоило то, что Израиль продолжает вести постоянные боевые действия на ливанской территории. Он добавил, что лично ему очень нравится Биньямин Нетаниягу и они хорошо взаимодействуют, назвав себя "президентом военного времени", а Нетаниягу - "премьер-министром военного времени".

Ранее в прессу просочились детали этого разговора, согласно которым Трамп заявил Нетаниягу, что тот оказался бы в тюрьме, если бы не помощь Белого дома, а также подчеркнул, что из-за ударов по Ливану "все теперь ненавидят Израиль".

Причиной столь эмоциональной реакции Вашингтона стало то, что действия ЦАХАЛ против группировки Хезболла осложняют масштабные дипломатические усилия США, направленные на подписание меморандума с Ираном. Трамп рассчитывает в ближайшее время добиться соглашения с Тегераном и добиться возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе.

По мнению главы Белого дома, избыточное военное давление со стороны Иерусалима ставит эти переговоры под угрозу. При этом Трамп напомнил, что именно его администрация делает все для защиты еврейского государства, заявив, что "если бы не он, Израиля бы уже не существовало".