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Двое арестованы после «бесчеловечного» убийства четырех трудовых мигрантов в Италии 0 137

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия в Калабрии.

Полиция южноитальянского региона Калабрия задержала двух подозреваемых по делу о гибели четырех трудовых мигрантов, которых, по версии следствия, заживо сожгли в автомобиле.

Задержанные — граждане Пакистана, как и некоторые из погибших, работавшие в сельском хозяйстве, сообщает NOS.

Тела жертв были обнаружены пожарными в понедельник днем в полностью выгоревшем микроавтобусе, сообщают местные СМИ. Нападение попало на камеры видеонаблюдения, а накануне вечером кадры показал итальянский телеканал RAI.

По данным журналистов, преступление потрясло Италию. На видеозаписи видно, как двое мужчин на автозаправочной станции в деревне Амендолара обливают салон автомобиля горючей жидкостью, поджигают его зажигалкой, а затем блокируют двери, не давая людям выбраться наружу.

Пожарные прибыли на место около 13:00. После ликвидации возгорания они обнаружили внутри четыре обгоревших тела. Итальянские СМИ сообщают, что пятому человеку удалось спастись. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Выживший рассказал полиции, что сумел покинуть микроавтобус, разбив одно из окон. По его словам, он является гражданином Афганистана. Среди погибших были трое афганцев и один пакистанец. Все они работали в сельском хозяйстве Калабрии — региона, известного выращиванием фруктов и оливок, а также низкими заработками сельхозрабочих.

Подозреваемых удалось установить благодаря записям камер наблюдения. Накануне их задержали сотрудники полиции. Как сообщает итальянское агентство ANSA, среди трудовых мигрантов в Калабрии уже давно сохраняется напряженная ситуация.

Мотив преступления пока остается неизвестным. Однако выживший афганец заявил, что задержанные отказывались выплачивать заработную плату ему и погибшим за работу на клубничных плантациях.

«Они не давали нам денег. Давали еду, предоставляли жилье, но не платили», — рассказал мужчина местному новостному порталу.

По его словам, подозреваемые также требовали, чтобы мигранты бесплатно возили их на микроавтобусе.

Крупнейший профсоюз Италии CGIL потребовал от властей принять меры против «ужасов повседневной жизни, с которыми сталкиваются трудовые мигранты в сельской местности». Президент региона Калабрия Роберто Оккьюто назвал произошедшее «бесчеловечным».

Трагедия в Калабрии вновь привлекла внимание к тяжелым условиям жизни и труда сезонных рабочих-мигрантов в Италии. Следствие продолжает выяснять обстоятельства преступления и мотивы подозреваемых, однако уже сейчас произошедшее вызвало широкий общественный резонанс и требования усилить защиту прав трудовых мигрантов.

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#сельское хозяйство #Италия #Афганистан #Пакистан #трудовая миграция #преступления #мигранты #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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