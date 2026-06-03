Ограничения на продажу топлива начали действовать не только на занятых РФ территориях Украины, но и в приграничных регионах России. В отдельных случаях водителям уже запрещают покупать бензин в канистры или устанавливают лимиты на заправку автомобилей.

В России продолжают расширяться ограничения на продажу бензина, которые ранее были введены в Крыму и на занятых территориях Украины. Теперь о дополнительных мерах сообщили власти Белгородской и Курской областей, а также администрация оккупированной части Луганской области.

В Белгородской области на заправках сети «Роснефть» прекращена продажа бензина марки АИ-92 в канистры. Аналогичные правила введены и в соседней Курской области. Кроме того, в Курской области установлено дополнительное ограничение: один автомобиль может приобрести не более 20 литров бензина АИ-95 за одну заправку.

На занятой части Луганской области лимиты ещё строже. Там водителям разрешено за один раз приобрести не более 20 литров бензина АИ-92, АИ-95 или дизельного топлива.

Официально местные власти объясняют эти меры повышенным спросом на топливо. Однако ограничения появились на фоне сообщений о проблемах в российской нефтеперерабатывающей отрасли после серии атак украинских беспилотников.

По данным Reuters, опубликованным ранее со ссылкой на официальную статистику и источники в отрасли, ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России был вынужден частично сократить производство или временно остановить работу после ударов дронов. Если тенденция сохранится, ограничения могут затронуть и другие регионы страны, особенно те, которые зависят от поставок топлива из пострадавших нефтеперерабатывающих предприятий.

Дополнительные сложности наблюдаются и в Крыму. Помимо проблем с переработкой топлива, на поставки влияет ситуация с транспортной логистикой. Украинские удары по маршрутам снабжения осложняют доставку нефтепродуктов на полуостров.

Для обычных автомобилистов это уже приводит к изменениям привычных правил покупки топлива — от запрета заправлять канистры до прямых ограничений на объём бензина, который можно приобрести за один раз.

Пока власти называют эти меры временными, однако масштабы ограничений продолжают расширяться.