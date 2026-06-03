Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян недавно подписали в Ереване Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, Меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов и рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту TRIPP (он же «Маршрут Трампа»), который предполагает создание коридора между Азербайджаном и Нахичеванью.

Армения и США подписали 99-летний договор о TRIPP в январе этого года в Вашингтоне. На первом 49-летнем этапе разработки проекта доля Армении в нем составит 26%, а в последующие 50 лет будет увеличена до 49%. Управляющая проектом TRIPP компания будет иметь возможность взимать плату за доступ к магистрали, ведение с ее помощью бизнеса, а также получит возможность заниматься строительством объектов недвижимости на маршруте.

В Госдепе тогда отметили, что соглашение является продолжением «выполнения обязательств», взятых на себя Арменией и Азербайджаном в августе 2025-го, когда в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа было парафировано соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Армению там представлял премьер-министр Никол Пашинян, а Азербайджан — президент Ильхам Алиев. В подписанной тогда рамочной «Декларации о мирных отношениях» содержался пункт об обязательстве связать Азербайджан с Нахичеванью «Дорогой Трампа».

При этом проект TRIPP — лишь продолжение процесса, начавшегося при предыдущем президенте США Джо Байдене, заявил RTVI.US Ара Санджян, директор Армянского научно-исследовательского центра в Университете Мичигана в Дирборне. Он напомнил, что в последние дни работы прошлой администрации была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между США и Арменией. Однако один из подписанных документов открывает новое направление в отношениях Вашингтона и Еревана. Он касается редкоземельных минералов — по словам Санджяна, этот вопрос имеет первостепенное значение для администрации Трампа.

Доктор политологии Сорбонны Айк Мартиросян уточнил RTVi, что минералы, которыми располагает Армения, могут помочь США диверсифицировать свои источники в рамках гонки за ресурсы с Китаем. Также отметим, что несколько дней назад Армению посетили эксперты американской компании Sargent and Lundy, которые провели технико-экономическую оценку замены Армянской АЭС на «передовые американские технологии малых модульных реакторов».

Проект TRIPP же был «продан» Трампу как выгодный для Америки, но представляет для США лишь временный интерес, продолжил Мартиросян. По его словам, TRIPP, на самом деле, — это проект России, Азербайджана и Турции. Который, к тому же, грозит Армении потерей своей государственности.

«У Армении в проекте меньше 30%. А Америка может продавать свои акции кому хочет и когда хочет. Как мы знаем, администрация Трампа мыслит и движется обычно по кратковременным интересам. А тут вопрос потери контроля Арменией над своим югом, что вообще лишает Армению основ своей государственности. Власть Армении ведет конкретно проазербайджанскую, протурецкую линию», — заявил собеседник RTVI.US.

Пашиняну при этом выгодно представить проект TRIPP внутренней аудитории как американский, чтобы заручиться большей поддержкой на предстоящих 7 июня парламентских выборах, добавил эксперт. С ними, а также с возможной поддержкой Белым домом Пашиняна может быть связан и визит Рубио. Несмотря на то, что Мирзоян публично уже опроверг связь между двумя событиями, Мартиросян напомнил, что представители американской администрации часто наносят визиты в разные страны в преддверии выборов. Так, например, было в апреле, когда в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«То же самое мы наблюдали в Венгрии, где вашингтонская администрация попробовала поддержать таким образом Виктора Орбана, но это не получилось. А в Армении есть очень большая масса, которая хочет, чтобы страна двигалась в сторону Запада. И таким образом можно будет достигнуть ее консолидации», — рассказал Мартиросян.

Санджян считает, что Ереван приложит все усилия, чтобы подписанные во вторник соглашения не оказали негативного влияния на отношения Армении с Россией и Ираном и постарается минимизировать критические замечания со стороны Москвы. В то же время, по мнению Мартиросяна, публичные расхождения двух столиц разыграны.

«Пашинян вместе с Москвой, с Кремлем играет в антироссийскую игру, чтобы избавить Россию от всех обязательств насчет своего так называемого союзника Армении и в то же самое время не иметь противостояния с Западом, а иметь одобрение Запада на все, о чем договариваются Россия с Турцией и Азербайджаном», — сказал он.

Об этом свидетельствует, например, то, что Ереван не выходит ни из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ни из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участие в которой лишь заморожено, а срок пребывания 102-й российской военной базы в Армении продлили до 2044 года.

«Я думаю, что все согласовано и будет еще публичное обострение, к этому все идет. Но после выборов, как только Пашинян переизберется, по моему и не только моему убеждению, отношения опять вернутся в русло. Это значит, что отношения Пашиняна и Путина, Еревана и Кремля опять станут стопроцентно в рамках сотрудничества», — добавил Мартиросян.