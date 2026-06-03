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ООН предупредила о возвращении Эль-Ниньо: миру грозят жара, засухи и наводнения. Какие регионы пострадают сильнее всего 0 200

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: ООН предупредила о возвращении Эль-Ниньо: миру грозят жара, засухи и наводнения. Какие регионы пострадают сильнее всего

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила о высокой вероятности наступления явления Эль-Ниньо уже в ближайшие месяцы. По оценкам экспертов, оно может усилить последствия глобального потепления, спровоцировать экстремальные погодные явления и привести к новым климатическим рекордам.

Мир должен готовиться к усилению волн жары, засух, наводнений и других экстремальных погодных явлений на фоне возвращения Эль-Ниньо — теплой фазы естественного климатического цикла в Тихом океане.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август составляет 80%, а до ноября — уже 90%.

Возвращение этого явления означает временное дополнительное повышение глобальной температуры сверх уже существующего потепления, вызванного деятельностью человека и изменением климата.

Эль-Ниньо также влияет на распределение осадков по всему миру. В одних регионах он приводит к сильным ливням и наводнениям, а в других — к длительным засухам и нехватке воды.

«Условия Эль-Ниньо подливают масла в огонь глобального потепления», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, мировому сообществу следует воспринимать происходящее как серьезное климатическое предупреждение.

Влияние Эль-Ниньо на продовольствие, энергетику и здоровье

Эксперты предупреждают, что последствия явления могут затронуть сельское хозяйство, производство гидроэнергии и спрос на электроэнергию для охлаждения помещений.

На фоне уже существующих проблем с поставками продовольствия и энергоресурсов ситуация может дополнительно осложниться.

«Экстремальная жара уже является одной из самых смертоносных климатических угроз. Эль-Ниньо способен усилить эту опасность», — отметила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

По ее словам, мир может столкнуться с ростом числа заболеваний, связанных с жарой, расширением ареала распространения инфекций, переносимых насекомыми, а также усилением давления на продовольственные и водные ресурсы.

Насколько сильным может оказаться новый Эль-Ниньо

Масштаб последствий во многом зависит от силы явления. Некоторые специалисты уже называют его потенциальным «супер-Эль-Ниньо», хотя ВМО официально этот термин не использует.

Эль-Ниньо считается очень сильным, если температура поверхности океана в соответствующей части Тихого океана превышает норму более чем на 2 градуса Цельсия. В XXI веке такое наблюдалось лишь во время события 2015–2016 годов.

Согласно ряду прогнозов, в том числе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешний Эль-Ниньо может не только достичь этого уровня, но и превысить его.

Последний эпизод Эль-Ниньо, начавшийся в 2023 году, вошел в пятерку самых мощных за всю историю наблюдений и способствовал тому, что 2024 год стал самым жарким на планете.

ВМО уже предупреждала, что новое сильное явление может привести к установлению очередных температурных рекордов в 2027 году.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что окончательные выводы о мощности нынешнего Эль-Ниньо делать пока рано.

«Мы будем говорить о сильном или умеренном Эль-Ниньо тогда, когда будем полностью уверены в прогнозах», — заявила Сауло.

Какие регионы пострадают сильнее всего

Хотя Эль-Ниньо способствует общему повышению температуры на планете, его последствия в разных регионах существенно отличаются.

По данным ВМО, южные штаты США, некоторые районы Южной Америки, Африканского Рога и Центральной Азии могут столкнуться с увеличением количества осадков, что повышает риск наводнений и оползней.

В то же время Австралия, отдельные регионы Латинской Америки, страны Карибского бассейна, Южной Азии и Индонезия чаще сталкиваются с более засушливыми условиями.

Для Европы последствия Эль-Ниньо прогнозировать сложнее из-за удаленности континента от Тихого океана, однако специалисты не исключают влияния явления на температурные и погодные аномалии.

Эксперты подчеркивают, что сам по себе Эль-Ниньо не обязательно приведет к катастрофическим последствиям. Однако его сочетание с продолжающимся глобальным потеплением способно значительно усилить климатические риски, пишет bb.lv. Поэтому ключевую роль будут играть системы раннего предупреждения и готовность стран к экстремальным погодным явлениям.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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