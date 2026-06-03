В столице Албании прошла многотысячная акция протеста против строительства элитного курорта, который связывают с Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа. Участники акции опасаются экологического ущерба и требуют проверить происхождение средств, использованных при покупке земли.

В Тиране тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить реализацию масштабного туристического проекта, который связывают с семьёй президента США Дональда Трампа.

Участники акции скандировали «Отменить проект!» и «Албания не продаётся», а также держали плакаты с обращениями к Иванке Трамп — супруге Джареда Кушнера и дочери американского президента.

Поводом для протестов стали планы строительства гостиничных комплексов на острове Сазан и в охраняемой природной зоне Вьоса-Нарта возле города Влёра. Проект вызывает споры уже несколько месяцев. Критики считают, что масштабная застройка может нанести серьёзный ущерб экосистеме региона и затронуть территории, имеющие природоохранный статус.

Дополнительное внимание к ситуации привлекло заявление Специальной прокуратуры Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Во вторник ведомство сообщило о начале расследования, связанного с происхождением средств, использованных при покупке земельных участков и их дальнейшей продаже инвесторам.

Официально пока не подтверждено, что спорные участки принадлежат компаниям, связанным с Кушнером. Однако именно он два года назад представил властям Албании концепцию развития этой территории.

Согласно плану, необитаемый остров Сазан, где во времена коммунистического режима находилась секретная военная база, должен превратиться в элитный курорт международного уровня. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,4 миллиарда евро.

Против строительства выступают не только местные жители. Ещё в начале года около сорока экологических организаций потребовали отказаться от реализации проекта, предупредив о возможных последствиях для биоразнообразия региона.

На фоне растущего недовольства премьер-министр Албании Эди Рама предложил протестующим сформировать делегацию для переговоров с властями. Однако участники акции отказались от этого предложения и заявили, что намерены продолжить протесты. Новая демонстрация запланирована уже на среду.

Ситуация вокруг проекта постепенно превращается в одну из самых заметных политических и экологических дискуссий в Албании последних месяцев.