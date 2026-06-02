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Противозачаточные для мужчин - без гормонов 1 99

В мире
Дата публикации: 02.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: пилюли

пилюли

ФОТО: Unsplash

Цель - разработать безопасный, обратимый и негормональный метод, который откроет новые возможности планирования семьи для мужчин.

В Германии разрабатывают контрацепцию для мужчин нового типа - без гормонов. В исследовательском проекте ContraPur, рассчитанном на три года, участвуют пять университетов из Мюнхена, Бонна, Ахена, Гисена и Мюнстера. Федеральное министерство исследований, технологий и космоса выделило на него 3 млн евро. По мнению экспертов, исследование может повлиять на глобальную политику в сфере здравоохранения, - сообщает Deutsche Welle.

Команда ученых должна разработать негормональный метод контрацепции для мужчин, расшифровав молекулярные и физиологические процессы в яичках и научившись воздействовать на них. Так появится возможность блокировать движение сперматозоидов и делать мужчин "временно бесплодными", не нарушая их фертильность в будущем.

"В ContraPur мы используем совершенно новый подход в исследованиях контрацептивов. Наша цель - разработать безопасный, обратимый и негормональный метод, который откроет новые возможности планирования семьи для мужчин и одновременно будет способствовать более справедливому распределению ответственности", - говорит координатор проекта профессор Марк Шпер.

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#наука #исследования #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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