Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил: «Израиль решительно отвергает решение о введении санкций против израильских граждан и организаций. Европейский союз произвольно и по политическим мотивам решил ввести санкции против израильских граждан и организаций из-за их политических взглядов и без каких-либо оснований. Столь же возмутительно и неприемлема параллель, которую Европейский союз провел между израильскими гражданами и террористами ХАМАСа. Это - абсолютно искаженное моральное "уравнение". Израиль всегда отстаивал, отстаивает и будет продолжать отстаивать право евреев селиться в сердце нашей родины. Ни один другой народ в мире не имеет такого документально подтвержденного и давнего права на свою землю, как еврейский народ на Землю Израиля. Это моральное и историческое право признано также и законами народов мира, и ни один субъект не может отнять его у еврейского народа. Попытка навязать политические взгляды посредством санкций неприемлема и не увенчается успехом».

Между тем, газета The New York Post (NYP) показала, как выглядит Газа во время "сионистского геноцида". В связи с тем, что картинки никак не вписывались в распространенное мнение, публикацию объявили вводящей в заблуждение и оправдывающей геноцид. Фото эти позаимствованы из публикации "Аль-Джазиры", которую никак в любви к сионизму не заподозришь. И вот в этой "Аль-Джазире" под заголовком The dark side of Gaza’s new fancy cafes and restaurants (Темная сторона новых модных кафе и ресторанов Газы") некая палестинка по имени Иман Абу-Зайд (Eman Abu Zayed) сетовала, что наличие таких заведений, который становится все больше, "только усугубляет проблему геноцида".

Независимая исследовательская группа также завершила масштабное расследование деятельности австралийской национальной вещательной корпорации ABC. Итоговый документ, насчитывающий 58 страниц детального анализа, был официально передан в Королевскую комиссию. Эксперты обвиняют вещателя в систематическом искажении фактов при освещении конфликта в Газе.

В отчете приводятся конкретные случаи, вызывающие серьезные вопросы к этике государственных СМИ:

-Эксплуатация больных детей: Выявлены случаи использования кадров детей с тяжелыми генетическими патологиями, которых аудитории представляли как «жертв массового голода».

-Прямая дезинформация: Освещение гибели ребенка, приписываемой израильской армии, продолжалось даже после получения неопровержимых доказательств непричастности военных.

-Статистическая эквилибристика: Манипуляция данными о жертвах с целью достижения максимального эмоционального эффекта, намеренное сокрытие числа ликвидированных боевиков и продвижение тезиса о том, что погибают «почти исключительно женщины и дети».

-Аналогия с госпропагандой. Авторы документа проводят параллель между флагманской программой ABC «Q&A» и российским шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», указывая на идентичные приемы манипулирования мнением.